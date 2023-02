Procès du Mediator: Irène Frachon, la médecin qui a révélé le scandale, réclame «justice»

La pneumologue Irène Frachon a témoigné ce mardi 14 février à la cour d'appel de Paris dans le procès du Médiator, du nom de ce médicament du laboratoire Servier prescrit comme coupe-faim, responsable de la mort d'environ 2 000 personnes.

Publicité Lire la suite

« Je vous supplie de faire justice ». Au procès en appel du Mediator, la pneumologue Irène Frachon a appelé mardi la cour d'appel de Paris à « poser les bornes » face au « cynisme » des laboratoires Servier, « au nom des victimes du monde entier ». Campée à la barre, la médecin du CHU de Brest qui a révélé l'ampleur du scandale sanitaire du Mediator a retracé son combat pour faire interdire ce médicament puis pour aider les victimes à obtenir réparation. Commercialisé comme antidiabétique en 1976, mais indûment prescrit comme coupe-faim jusqu'à son interdiction en 2009, le Mediator a entraîné de graves effets cardiovasculaires sur des milliers de patients, entraînant parfois leur mort.

Depuis le 9 janvier, la cour d'appel de Paris rejuge Servier et son ex-directeur général, deux ans après la condamnation du laboratoire à 2,7 millions d'euros d'amende pour « tromperie aggravée » et « homicides et blessures involontaires ». Le Mediator et les autres médicaments de la même famille, c'est le « plus grand scandale de l'industrie pharmaceutique française » et « c'est 33 ans de ma vie professionnelle », résume la pneumologue de 59 ans.

► À lire aussi : Mediator: portrait d’une lanceuse d’alerte

​​​​​​La pneumologue retrace ses interrogations scientifiques, depuis son arrivée comme « jeune interne » à l'hôpital Béclère à Clamart, près de Paris, en 1990, dans un service spécialisé dans une maladie « très rare et gravissime », l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Son chef lui fait part de « beaucoup de jeunes femmes qui meurent très vite. Nous pensons que c'est lié à l'exposition à un coupe-faim », l'Isoméride, commercialisé en France par Servier depuis 1985 et qui sera finalement retiré du marché en 1997.

Elle enchaîne avec ses premiers doutes en 2007, face à Joëlle, patiente atteinte d'« HTAP sévère » non expliquée, « sous Mediator pour un diabète ». Puis sa découverte que ce médicament se transforme dans l'organisme en norfenfluramine, une substance de la famille des amphétamines aux propriétés coupe-faim, comme l'Isoméride. Vient ensuite « le siège de l'agence » du médicament pour « obtenir une décision de suspension », qui arrive fin 2009, mais n'est suivie d'aucune communication vis-à-vis des patients et des médecins.

Irène Frachon décrit des décennies de « négation forcenée de la dangerosité d'un produit » de la part de Servier. Elle n'a pas de mots assez durs pour le laboratoire : une « firme extraordinairement violente et délinquante », qui utilise une « vindicte procédurière pour museler la parole ». « Les enseignements tirés sont quasi nuls sur le plan du fonctionnement des institutions, du laboratoire Servier, de la question des conflits d'intérêts », estime-t-elle, déplorant que cette situation alimente « la défiance et le complotisme de nos concitoyens ».

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne