Lait contaminé: Lactalis mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires

Vue générale du siège social de Lactalis à Laval, France, département de la Mayenne. REUTERS/Stephane Mahe

Ce jeudi, la firme française Lactalis et la société Celia Laiterie de Craon ont été mis en examen pour tromperie aggravée, blessures involontaires et inexécution de mesures de retrait et rappel.