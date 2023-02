Huit interpellations dans la plus grosse «arnaque au président» enregistrée en France

Huit personnes ont été interpellées en France et en Israël. Ils sont accusés d’être à l’origine de la plus grande « arnaque au président » de France.

Au total, les personnes interpellées sont soupçonnées d’avoir blanchi plus de 38 millions d’euros avec une « arnaque au président ». Cette escroquerie consiste à usurper l’identité du dirigeant d’une entreprise puis de convaincre un salarié de réaliser un virement.

Dans cette affaire, six suspects ont été interpellés en France en juin 2022 et janvier dernier. Ils ont été laissés libres sans poursuites à ce stade, selon le parquet de Paris. Concernant les deux arrestations en Israël, aucune demande d'extradition n'a été formulée à ce stade, d'après une source proche du dossier.

3,9 millions d'euros d'avoirs criminels ont pu être saisis, dont 700 000 euros en cryptomonnaie grâce au Commandement de la gendarmerie dans le cyberespace (ComCyberGend).

Enquête européenne

Les faits, eux, datent de 2021. Au mois de décembre, le comptable du promoteur immobilier parisien Sefri-Cine a reçu un appel d’un homme se faisant passer pour un avocat d’un grand cabinet. Au bout du fil, l’arnaqueur prétexte « une opération confidentielle de rachat de sociétés » prévue avec l'accord du président de l'entreprise, a expliqué à l'AFP le commissaire Vincent Kozierow, chef de la Brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP) de la police judiciaire parisienne. Et pour davantage de crédibilité, les escrocs ont doublé l’appel d’un mail usurpant l’identité du PDG qui confirme la demande de virement.

Plus de 40 virements, pour un montant de plus de 38 millions d’euros, ont ainsi été réalisés. Peu de temps après, les enquêteurs ont relié cette affaire avec une autre arnaque dans l’est de la France. Pour cette dernière, 300 000 ont été détournés d’une firme de métallurgie.

Durant l’enquête, ouverte pour escroquerie en bande organisée et blanchiment d'escroquerie en bande organisée, les policiers ont suivi les flux financiers dans une bonne partie de l'Europe. Grâce à une importante coopération européenne, ils ont notamment pu enquêter en Espagne, au Portugal, en Croatie et en Hongrie où les fonds ont transité sur différents comptes bancaires ouverts sous de fausses identités et au nom de sociétés fictives.

