France: des manifestations à Paris, Lyon et Marseille contre la future loi sur l'immigration

Manifestation contre la proposition législative sur l'immigration et les centres de rétention administrative à Paris, le 18 février 2023. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi 18 février à Paris, Lyon et Marseille contre le projet de loi sur l'immigration et contre les centres de rétention administrative (CRA), dénonçant une « immigration jetable » et réclamant la régularisation des sans-papiers.