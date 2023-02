France: l'exode urbain post-Covid n'a pas eu lieu

Jérôme, cadre qui télétravaille dans son nouveau jardin dans le Perche ou Camille, ultra-diplômée qui s'est reconvertie dans le maraîchage dans le sud de la France, les médias ont raffolé de ces histoires pendant la pandémie. Mais ce présumé « exode urbain » qui a fait les gros titres pendant le Covid n'a pas eu lieu en réalité.

Un groupe interdisciplinaire de chercheurs, mandaté par l'État, a étudié des millions de données liées aux plateformes immobilières et aux contrats de réexpédition de courriers souscrits auprès de La Poste. Et leurs conclusions sont claires : les villes françaises ne se sont pas vidées au profit des campagnes à la faveur de la crise sanitaire de 2020.

Il n'y a pas eu de départs massifs de citadins vers les zones rurales françaises. Les données analysées par cette équipe de géographes, économistes et sociologues le montrent. « Si la crise sanitaire a eu un effet, c’est plutôt un renforcement de tendances qui existaient déjà, à savoir une périurbanisation, c’est-à-dire un déplacement des ménages plus loin des centres urbains vers les couronnes péri-urbaines », explique Julie Le Gallo, économiste à AgroSup Dijon.

L'attractivité des littoraux

Autrement dit, vers les parties plus excentrées des villes, ou juste en bordure des villes. Autre phénomène ancien qui s'est accentué avec la crise sanitaire : l'attractivité des littoraux qui cause des difficultés pour se loger aux habitants locaux, par exemple en Bretagne ou sur la côte basque.

« Ce qui a été montré, c’est que le prix des maisons dans ces zones a très fortement augmenté, poursuit l’économiste, ce qui ne permet plus aux classes moyennes ou modestes qui habitent sur place de se loger », en raison des hausses de prix.

Certains urbains sont bien partis vivre au vert en raison du Covid, mais le phénomène est resté marginal et leur sociologie est bien plus variée que le cadre en télétravail à l'ombre de la vigne vierge qu'avaient dépeint les médias. On y trouve des retraités, mais aussi des personnes des classes moyennes obligées de fuir les prix exorbitants de l'immobilier en centre-ville.

