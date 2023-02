France: Aurélien Pradié démis de ses fonctions chez LR, une éviction risquée

Semaine de pause à l'Assemblée nationale française, après quinze jours de débats très tendus sur la réforme des retraites. Le texte, qui n'a pas été voté par les députés, arrive au Sénat la semaine prochaine. Et ce débat sur les retraites va laisser des traces dans l'opposition. Des divisions au sein de la Nupes, à gauche, et une éviction remarquée chez à droite ce week-end. Le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, a démis de ses fonctions son numéro deux Aurélien Pradié. Il est reproché au député du Lot d'avoir fait entendre un peu trop fort sa différence dans l'Hémicycle, en poussant notamment le gouvernement à donner des gages sur les carrières longues.

Les téléphones ont chauffé tout le week-end chez Les Républicains. « Aurélien Pradié était devenu détestable, trop perso, ça ne pouvait plus durer », textotent les uns. « Mais pourquoi Éric le vire maintenant alors qu'il s'était rangé derrière lui sur les carrières longues ? », se demandent les autres.

Dans un communiqué publié dimanche après-midi, Aurélien Pradié dénonce son éviction et assure qu'il restera fidèle à sa famille politique. Mais il pourrait ne pas en rester là. « On reçoit des appels d'élus qui nous demandent de monter un groupe dissident à l'Assemblée », nous confie l'un de ses proches. « Il faut quinze députés pour créer un groupe et ils ne sont pas plus d'une dizaine à le soutenir », évacue un membre de l'équipe dirigeante du parti.

Le député du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont tente de rassurer : « On ne fera rien qui mette en péril l'unité du parti. » Mais l'acte d'autorité d'Éric Ciotti pourrait bien radicaliser encore un peu plus tous ceux qui ne voulaient pas voter la réforme des retraites chez LR. « Les Sénateurs vont durcir le texte et revenir sur les avancées que nous avons obtenues à l'Assemblée », prédit un député. « Qu'ils ne comptent pas sur nous pour les suivre. » Et maintenant, Éric Ciotti aura bien du mal à les convaincre.

