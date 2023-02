France: la convention citoyenne favorable à une «aide active à mourir»

La convention citoyenne sur la fin de vie a rendu ses premiers résultats, dimanche 19 février. Les 180 citoyens tirés au sort se sont prononcés majoritairement en faveur de « l'aide active à mourir », et donc en faveur d'une évolution de la loi concernant la fin de vie en France. Ils sont réunis, jusqu'à la fin du mois de mars, au Conseil économique, social et environnemental (Cese), à Paris.

Quelque 70% des citoyens sont favorables au suicide assisté, et 60% favorables à l'euthanasie : quelles que soient les modalités, la convention citoyenne est largement favorable à une évolution de la loi pour une « aide active à mourir ». Ces résultats interviennent après trois mois de débat et déboucheront, fin mars, sur des propositions remises au gouvernement.

Claire Thoury, qui pilote cette convention, espère qu'il en tiendra compte : « Ce que j'attends surtout, c'est qu'ils viennent répondre aux citoyens. Que les citoyens qui ont donné 27 jours de leur vie pour travailler sur ce sujet important entendent des réponses de la part de celles et ceux qui le leur ont demandé. Vu l'état de confiance, en général, à l'égard des institutions et des représentants politiques, organiser un exercice comme celui-ci et ne pas en tenir compte serait quand même très étonnant. »

Le président Emmanuel Macron envisage de faire évoluer la loi Claers-Leonetti de 2016. Celle-ci autorise la sédation profonde et continue pour des malades jusqu'au décès, sans permettre de provoquer directement la mort ou d'en donner aux malades les moyens.

Il reste encore trois week-ends de débat à la convention pour aborder d'autres sujets que l'aide active à mourir, comme l'accompagnement à domicile ou les moyens financiers dédiés à la fin de vie.

