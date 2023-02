Ouverture à Paris du procès du chanteur marocain Saad Lamjarred, accusé de viol aggravé

C'est une star marocaine, connue dans tout le Moyen-Orient. L'acteur et chanteur Saad Lamjarred, 37 ans, comparaît à partir de ce lundi 20 février 2022 devant la cour d'assises de Paris, pour viol aggravé. Il risque 20 ans de prison. Une jeune Française, Laura, l'accuse de l'avoir agressée en octobre 2016, dans sa chambre d'hôtel à Paris, où Saad Lamjarred devait donner un concert.

Que s'est-il passé, il y a six ans et demi, dans la chambre 714 de l'hôtel Marriott des Champs-Elysées, à Paris ? Le 26 octobre 2016, au matin, Laura, alors âgée de 20, sort en courant de l’établissement, le t-shirt déchiré, des traces de coups sur le visage, rappelle Marine de la Moissonnière. En pleurs, elle raconte à des employés de l'hôtel avoir été violée par Saad Lamjarred, qu'elle a rencontré la veille dans une boîte de nuit.

Aux enquêteurs, la jeune femme expliquera qu'elle a accepté de poursuivre la soirée dans la chambre du chanteur. Là, ils se sont embrassés, mais elle a refusé d'aller plus loin. Saad Lamjarred, qui avait bu de l'alcool et consommé de la cocaïne, serait alors devenu agressif et l'aurait violée.

De son côté, la star marocaine affirme que c'est elle qui l'aurait soudainement griffé. Il n'aurait fait que se défendre et ne l'aurait jamais agressé sexuellement. D'après une expertise psychiatrique, Saad Lamjarred a « un égo surdimensionné » et une faible tolérance à la frustration.

À la fois, Laura appréhende et a hâte que ce procès intervienne. Elle redoute d’être confrontée à son agresseur. Ça sera une épreuve, mais il faut en passer par là pour essayer de se reconstruire sur des bases solides et poursuivre sa vie de jeune femme. L'avocat de l'accusatrice, Laura, s'exprime avant l'ouverture du procès de Saad Lamjarred pour viol aggravé à Paris Marine de La Moissonnière

Le chanteur, soutenu par Mohammed VI, est par ailleurs mis en cause dans trois autres affaires semblables depuis 2010. Dans l'une d'entre elles, une Franco-Marocaine a fini par retirer sa plainte, sous la pression de sa propre famille. Une autre, aux États-Unis, s'est conclue par un accord financier.

Le chanteur reste très populaire au Maroc

En dépit des charges qui pèse contre lui, Saad Lamjarred n’en demeure pas moins adulé au Maroc. Dans son pays, la pop stat fait l’unanimité, souligne notre correspondante à Rabat, Nadia Ben Mahfoudh. Certains Marocains, comme Amira, lui vouent même un soutien sans faille.

« Saad nous fait honneur. C’est un chanteur marocain mais il est connu dans tout le Maghreb. Donc forcément, un artiste de ce poids peut avoir des ennemis qui souhaitent lui nuire. C’est impossible qu’une personne de son rang puisse faire ce genre de choses. »

Alors que Saad Lamjarred doit être jugé pour viol aggravé, certains de ses soutiens estiment que cela relève de sa vie privée. « J’ai lu ça dans la presse, mais aucun commentaire sur ce sujet. C’est sa vie privée, il a le droit de la vivre de la façon qui lui plaît. Pour nous, Saad Lamjarred, c’est notre fierté », martèle Abdelkader, un fan.

Le chanteur n’en est pas à sa première accusation. Dans ces affaires françaises, le palais du roi Mohammed VI avait annoncé, au moment de sa mise en examen, la prise en charge de ses frais judiciaires.

