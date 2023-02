Procès pour viol de Saad Lamjarred: la star marocaine évoque sa relations avec les femmes

Le procès de la star marocaine Saad Lamjarred s'est ouvert, ce lundi 20 février, devant la cour d'assises de Paris. Le chanteur est accusé de viol par une jeune Française et risque 20 ans de prison. Les faits remontent à octobre 2016 et se seraient passés dans la chambre d'hôtel de Saad Lamjarred, alors en France pour un concert.

Compte rendu d'audience, Marine de La Moissonnière

Au premier jour de son procès, Saad Lamjarred s'efforce de donner une image lisse de lui. Passant de l'arabe à l'anglais au milieu d'une phrase, il glisse régulièrement des « Mme la présidente » en français.

Chemise blanche et gilet noir, il décrit poliment son enfance heureuse au Maroc, entre une mère comédienne qui le fait rire tout le temps, et un père chanteur, « humble » et « ouvert d'esprit », précise-t-il.

À 16 ans, Saad Lamjarred part aux États-Unis pour « poursuivre son rêve », devenir lui aussi un artiste. Il commence à être connu après avoir participé à une émission télévisée au Liban, en 2007.

Depuis, il se sert de sa célébrité pour faire passer des messages positifs, dit-il, et notamment le respect des femmes. Invité à préciser sa pensée, il parle de la beauté de la femme arabe, de son élégance, son intelligence et son aspect complémentaire de l'homme.

Saad Lamjarred s'exprime toujours calmement, parfois avec un petit sourire. Son visage se ferme cependant, quand la cour évoque une autre affaire de viol dans laquelle il a été impliqué, aux États-Unis.

Affaire qui s'est conclue par un arrangement financier, et dont Saad Lamjarred refuse de parler. À la barre, sa femme n'en dira pas plus. Rien non plus sur les accusations d'une Française qui affirme, elle aussi, avoir été violée par le chanteur, en août 2018.

L'épouse de la star est formelle : Saad Lamjarred est innocent. « Je le connais. Je vis avec lui. Il n'a rien fait », répète-t-elle à la cour. Derrière M. Lamjarred, la jeune femme qui l'accuse, Laura, l'écoute sans le regarder, les yeux rougis. Elle a fondu en larmes dès qu'elle est entrée dans la salle.

