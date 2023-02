France: à Rungis, Emmanuel Macron défend sa réforme contestée des retraites

Vêtu d'une blouse blanche et naviguant entre les carcasses de viande, M. Macron (notre photo) a défendu le report de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite, au nom de la défense d'un système qui constitue «le patrimoine de ceux qui n'en ont pas».

Emmanuel Macron repart au contact des Français. Après des semaines loin de la bataille de la réforme des retraites, le président français est apparu, tôt ce 21 février, au marché d'intérêt national (MIN) de Rungis près de Paris, le plus grand marché de produits frais du monde. Le chef de l’État a soigné son retour dans le débat politique.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Rungis, Julien Chavanne

Blouse blanche sur le dos, Emmanuel Macron est arrivé ici vers 5h30 du matin pour aller à la rencontre de la « France qui se lève tôt », selon les mots de l’Élysée. Entre les carcasses de viandes et les volailles, le président a été interpellé par les employés du marché : « Aujourd’hui, la classe moyenne dans laquelle je fais partie, on est en train de plonger, je vous le dis. On fait 70 à 80 heures par semaine, monsieur. Pas de samedi, pas de dimanche, pas de jours fériés. Cela fait trois ans que je ne prends pas de vacances pour payer les factures ».

Réponse d'Emmanuel Macron : « On ne peut pas redistribuer, c’est ce que je dis aux gens si derrière on ne produit pas. Donc, ce que vous dites, moi, c’est complètement ce que je pense ». Le président français s’y attendait, il l’espérait même en venant ici. Le décor est parfait pour parler des retraites : le voilà entouré de Français qui travaillent de nuit avec des charges lourdes.

Casting idéal

Un casting idéal pour défendre sa réforme : « Je pense qu’on n’est pas au bout de ce chemin. Tout le monde a du bon sens dans notre pays, mais dans l’ensemble, les gens savent que s’il faut tous travailler un peu plus longtemps en moyenne, on ne pourra pas bien financer nos retraites. »

Avec cette visite, Emmanuel Macron avait aussi une arrière-pensée politique. Vanter la France qui se lève tôt et la valeur travail, c’est un clin d’œil appuyé en direction de la droite. Le soutien des Républicains lui est indispensable pour faire passer sa réforme des retraites au Parlement.

►À lire aussi : Réforme des retraites: dans la cacophonie, les premiers débats se sont achevés à l’Assemblée

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne