Procès du chanteur marocain Saad Lamjarred: la plaignante décrit le «cauchemar» vécu

Au deuxième jour du procès du chanteur marocain Saad Lamjarred, la jeune femme qui l'accuse de l'avoir violée en octobre 2018, a commencé à être entendue ce matin, par la cour d'assises de Paris. Elle a livré un récit très précis.

Publicité Lire la suite

À peine arrivée à la barre, Laura P. se met à pleurer. Elle reprend sa respiration et se lance. D'une voix claire, la jeune femme de 27 ans raconte cette soirée en boîte de nuit au cours de laquelle elle rencontre Saad Lamjarred. « Je m'amuse bien. On s'entend bien. Alors j'accepte de continuer la soirée avec lui ». Avec des amis, ils sont censés aller dans une autre discothèque parisienne, mais finissent dans la chambre de l'Intercontinental de l'un d'entre eux. Ils s'amusent, dansent, font du bruit... et décident d'aller ailleurs. Direction l'hôtel Marriott des Champs-Élysées, où séjourne le chanteur.

Laura P. et Saad Lamjarred, qui a bu de l'alcool et pris de la cocaïne, partent ensemble ; les autres doivent les rejoindre, mais n'arriveront jamais. Dans la chambre de la star, le couple commence à s'embrasser « volontairement », indique Laura P. Soudain, il la pousse au sol, elle se cogne la tête. Il essaie de l'embrasser à nouveau. Elle refuse parce qu'elle ne comprend pas sa violence, dit-elle. « Il s’est alors mis à califourchon sur moi. Il a essayé de se frotter à moi. J’ai commencé à pleurer. Je l’ai supplié d’arrêter ». La voix de Laura P. se brise. Elle pleure quand elle raconte les coups et le viol, puis à nouveau les coups. Quand Saad Lamjarred s'arrête, la jeune femme en profite pour se réfugier dans la salle de bain.

« Marie-moi ! Marie-moi ! »

Quand elle ressort, il est calme. « C’était comme deux personnes différentes », explique Laura. « Une personne bienveillante et respectueuse qui s'inquiète de savoir si vous avez froid ou soif ; et une personne hautaine qui n'écoute rien et qui aime voir les gens souffrir ». Pendant qu'elle se rhabille, Saad Lamjarred lui offre 150 euros et un bracelet en argent qu'elle refuse.

« Marie-moi ! Marie-moi ! », lui dit alors le chanteur. « Je lui ai répondu non, qu’on ne se marie pas comme ça ». Il insiste. « Tu seras heureuse, on aura des enfants ». « J’ai eu le malheur de lui dire que c'était un monstre ». Les coups pleuvent à nouveau. Pour se défendre, Laura P. saisit le chanteur à la gorge ; lui aussi. « J’ai commencé à voir des étoiles. J’ai cru que c’était fini », se remémore Laura P., en pleurs. Elle réussit à se dégager et à prendre la fuite.

Menaces et insultes des fans du chanteur

Depuis ce 26 octobre 2018, la vie de Laura P. a basculé. « Je ne suis plus moi », dit la jeune femme. Crises d'angoisses, articles de presse mensongers, menaces et insultes des fans de la star. Elle a dû changer de ville et d'emploi.

Au terme d'un récit de près de 45 minutes, Laura P. regagne sa place. Sa mère la serre très fort dans ses bras. La jeune femme s'effondre en larmes.

Invité à s'exprimer par la présidente de la cour d'assises, Saad Lamjarred n'a rien à dire. Un peu plus tard, il changera d'avis et niera fermement avoir eu des relations sexuelles avec elle. « I never ever ever penetrated Laura », clame-t-il. Puis il ajoute, en arabe : « Si quelque chose l’a affolée ou lui a fait peur, ce n’était pas du tout mon intention ».

► À lire aussi : Ouverture à Paris du procès du chanteur marocain Saad Lamjarred, accusé de viol aggravé

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne