Procès en appel du Mediator: la Cour donne la parole aux victimes

Le groupe Servier est accusé d'avoir «dès le début des années 1970, sciemment caché les propriétés pharmacologiques réelles du Mediator». REUTERS/Charles Platiau

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les laboratoires Servier, qui fabriquaient le Mediator, ce médicament responsable de la mort d’environ 2 000 personnes en France, et de l’invalidité de milliers d’autres en raison de sa toxicité sur le cœur et les poumons, sont jugés en appel. Et ce lundi, la Cour a commencé à entendre les victimes.