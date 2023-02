À son procès, le chanteur marocain Saad Lamjarred jure ne pas avoir violé Laura P.

Le chanteur marocain Saad Lamjarred a livré sa version des faits ce mercredi, au troisième jour de son procès pour viol. Des faits qui se seraient produits en octobre 2016, dans sa chambre d'hôtel à Paris. Le récit de la star de 37 ans diverge totalement de celui de Laura P., la jeune Française qui l'accuse.

« Je ne dis pas que Laura ment, mais que peut-être elle s'est trompée. » Saad Lamjarred, lui, est formel : il n'a jamais pénétré la jeune femme âgée de 20 ans à l'époque. Dans sa chambre d'hôtel, ils s'embrassent à de multiples reprises. Ils sont très excités. Lui a bu de l'alcool et consommé de la cocaïne. Pas elle.

Non seulement Laura le laisse la déshabiller, mais elle l'aide, affirme le chanteur qui se dénude également. Ils ne sont toutefois jamais allés plus loin, car soudainement, pour une raison qu'il ignore, la jeune femme le griffe dans le dos. Alors, raconte le chanteur, « j'ai eu un mauvais réflexe que je regrette aujourd'hui : j'ai repoussé brutalement son visage. J'ai honte. Aucun homme ne doit frapper une femme. »

« Je ne vais pas mieux que toi »

Saad Lamjarred poursuit son timide mea culpa en s'adressant directement à Laura P. qui, depuis le début de son audition, détourne le regard et baisse alors la tête. « Je suis désolée pour cette violence involontaire. Je ne voulais pas te rendre triste ou te faire pleurer. » Lui-même fond en larmes en parlant de sa situation actuelle. « Sache Laura que je ne vais pas mieux que toi (...) J'essaie de sourire, de faire des vidéos, mais je n'ai pas envie de sourire », articule difficilement le chanteur connu dans tout le monde arabe, qui comptabilise des centaines de millions de vues sur YouTube.

Dans la petite salle d'audience remplie de fans et de curieux, la star reprend son récit : les 150 euros qu'il lui donne pour payer son taxi, pas pour la faire taire, assure-t-il ; le bracelet en argent qu'il lui offre, a « gentleman gift » ; comment il lui déchire son tee-shirt alors qu'il veut la retenir pour éclaircir ce qu'il qualifie de « malentendu » ; la panique qui le gagne quand les employés de l'hôtel appellent la police.

D'autres affaires de viols

À l'aise à la barre, le chanteur donne des détails à la cour et aux avocats qui l'interrogent. Mais quand il s'agit des autres accusations de viols très similaires qui le visent, il refuse de s'expliquer. Plus tôt dans l'après-midi, a été entendue à huis-clos une Franco-Marocaine qui dit avoir été agressée par le chanteur en avril 2015, à Casablanca. Sous la pression de sa famille qui vit au Maroc, elle a depuis retiré sa plainte et ce mercredi, les policiers ont dû la conduire de force au tribunal de Lyon pour qu'elle témoigne en visioconférence.

Au cours de l'audition de Saad Lamjarred, la présidente évoque également une autre affaire le concernant et pour laquelle il va être jugé par la cour d'assises du Var. D'après l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont la magistrate lit des passages, une jeune femme aurait été violée par le chanteur à Saint-Tropez, le 26 août 2018. Comme Laura P., elle l'a rencontré dans une boîte de nuit et l'a ensuite suivi à son hôtel. Sur le balcon de sa chambre, la star essaie de l'embrasser. Elle refuse. Il devient violent et la viole.

Lui parle d'une relation consentie, affirme que la plaignante a retiré son pantalon elle-même et a pris du plaisir. Pendant l'enquête, les policiers saisissent le téléphone de Saad Lamjarred et découvrent des échanges avec une autre femme. « I do not feel well. You have been violent », lui écrit-elle (« Je ne me sens pas bien. Tu as été violent »). Cette personne a été entendue et dénonce avoir été agressée dans des circonstances là encore similaires. Une procédure serait en cours. Au total, Saad Lamjarred a donc été accusé de viols à cinq reprises, à New York, Paris, Casablanca et Saint-Tropez.

