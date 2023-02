France: des fermes connectées et une machine laitière autonome au Salon de l’agriculture

La 59e édition du salon international de l'Agriculture qui se tiendra du 25 février jusqu’au 5 mars 2023 à Paris, porte de Versailles. Il exposera cette année le nec plus ultra des solutions numériques destinées au monde agricole.

Préservation de l’environnement et mise en réseau internet de l’accès aux circuits courts des produits de saison. Ce sont les thèmes principaux de cette nouvelle édition. Et parmi la multitude des solutions numériques pour développer des fermes numériques et connectées, la jeune pousse Fairme propose une machine de transformation laitière entièrement autonome.

Cet atelier, branché directement à la ferme, transforme le lait en une gamme de produits laitiers uniquement à la demande du consommateur qui utilise alors une simple application web pour passer et récupérer ses commandes. L’objectif de la jeune pousse grenobloise est de recréer ce lien qui existait autrefois quand les consommateurs se rendaient directement dans les fermes afin de s’alimenter en produits frais

« La fabrication de produits laitiers directement à la ferme va se faire uniquement à la demande des consommateurs, explique Loïc Lecerf, chercheur en science du numérique et fondateur de Fairme. Dès que la traite est réalisée, le lait est alors transformé automatiquement dans cet atelier de production. Les colis seront mis à la disposition des internautes pour les récupérer à la ferme la plus proche de leur domicile à l’aide de leur mobile, en se servant du QRcode généré lors de leur commande. Notre ambition est de diviser par deux les gaz à effets de serre que rejettent les industries de l’agroalimentaire avec notre système. »

Récupérer des marges

« Nous donnons gratuitement cet atelier autonome dans les fermes, poursuit le chercheur. En revanche, nous vendons ces produits laitiers. Mais comme nous court-circuitons, le collecteur, le transformateur et les grandes surfaces, nous récupérons des marges que nous redistribuons aux éleveurs. Concrètement, nous rachetons au fermier le lait qui a été utilisé pour la conception de ses produits entre 1,5 et 2 fois le coût pratiqué par les marchés de la grande distribution. Pour mettre au point l’atelier et la plateforme en ligne de Fairme, nous avons bénéficié des financements de la BPI (la Banque publique d'investissement) mais aussi de l’Ademe (l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) avec son programme de financement des projets transition écologique. Ces financements nous ont permis de lever l’ensemble des verrous technologiques pour cette machine de transformation laitière destinée aux petites exploitations agricoles qui est entièrement autonome. »

L’objectif de Fairme, en favorisant des circuits ultra-courts, est de réduire l’impact environnemental des élevages. Cette solution numérique qui a demandé deux années et demie de recherche à une vingtaine de spécialistes en robotique. Internet des Objets et en programmes d'intelligence artificielle n’est pas destinée aux industries lourdes de l’agroalimentaire, dont les processus de transformation du lait sont sources de pollution et d’émissions de gaz à effet de serre conséquentes, mais aux petites exploitations fermières.

Au cours de l’année 2023, Fairme déploiera un réseau de fermes partenaires en France afin que chaque consommateur puisse récupérer ses produits laitiers ultra fais près de chez lui.

