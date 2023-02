France: Familles rurale propose une allocation alimentaire pour les ménages les plus modestes

Face à l’inflation des produits alimentaires, l’association Familles rurales demande au gouvernement de créer une allocation mensuelle de 65 euros pour aider les ménages les plus modestes à manger sainement. Dans son observatoire des prix annuels publiés ce 22 février, l’association évalue l’inflation alimentaire moyenne à plus de 12% l’an dernier, une hausse des prix qui se limite à 8,3% concernant les produits « sains ».

Depuis quelques mois, Élisabeth ne fréquente plus du tout le rayon confiserie. Maintenant, quand elle veut faire plaisir à ses petits-enfants c'est avec un gâteau. « C’est fait maison. Ça revient moins cher », se justifie-t-elle. Avec sa petite retraite, la septuagénaire avoue manger différemment et surtout un peu moins qu’avant : « Toujours la même chose : quelques yaourts, un peu de viande, un peu de poisson. On essaie d’avoir un peu de légumes aussi souvent au marché quand on peut ».

Aurélie aussi compare les prix entre les grandes enseignes et les marchés. Et dans tous les cas, la jeune mère de famille a dit adieu aux pizzas industrielles et autres plats tout prêts. « On essaie de moins en moins de prendre des choses transformées et de plus en plus de prendre des produits frais. Des petits plaisirs, ça va être un gâteau ou une pâtisserie achetée dans une enseigne de surgelés. Mais effectivement, ça aussi, ça a augmenté », constate-t-elle.

11% d'augmentation pour les fruits et légumes

Tout comme le prix des fruits et légumes qui a pris près de 11% en un an, selon l’association Familles rurales. Et ça, Aurélie l'observe directement dans son caddy. « On a un concombre bio, on a un peu de céleri, on a du poisson. Avant, on en achetait toutes les semaines, maintenant, on va en prendre un de temps en temps, et surtout, on gâche moins », explique-t-elle.

Avec 65 euros en plus tous les mois, sa famille pourrait manger un peu plus de viande, ou des produits de meilleure qualité. Mais même si la proposition est adoptée, Aurélie craint de ne pas pouvoir en bénéficier. En effet, l’association Familles rurales recommande cette allocation uniquement pour les ménages les plus modestes, autrement dit, dont les revenus sont au niveau du seuil de pauvreté.

