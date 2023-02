France: la BNP Paribas assignée en justice par trois ONG

Le logo de la banque BNP Paribas. Reuters/Charles Platiau

Les Amis de la Terre, Notre affaire à tous et Oxfam reprochent à la banque française « sa contribution significative aux dérèglements climatiques » et l'accusent de ne pas respecter la loi sur le devoir de vigilance, loi qui impose aux multinationales de faire attention aux impacts de leur activité sur les droits humains et sur l'environnement.