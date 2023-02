Prix de la consultation médicale: le gouvernement estime avoir fait «beaucoup d'efforts»

Le gouvernement a fait « beaucoup d'efforts » dans la négociation sur les tarifs de consultations avec les syndicats de médecins libéraux, à qui le ministre de la Santé, François Braun, a demandé, ce jeudi 23 février, de « faire un pas ».

« Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts depuis le début de cette négociation », a-t-il déclaré sur France 2. « Je demande aux médecins de faire un pas vers nous », car « nous avons fait plusieurs pas » vers eux, a-t-il dit. « Il faut que chacun avance ».

Six syndicats de médecins libéraux et la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) se retrouvent cet après-midi pour une ultime séance de négociations sur les tarifs des consultations et la rémunération des praticiens pour les 5 ans à venir. La Cnam propose une augmentation de 1,5 euro pour les consultations, ce qui revient à une consultation de base chez le généraliste à 26,5 euros.

Elle propose une revalorisation plus forte - 30 euros pour la consultation de base des généralistes - pour les médecins qui acceptent de s'engager pour plus de temps au contact des patients, et lutter ainsi contre les difficultés dans l'accès aux soins.

Les médecins bénéficiaires doivent par exemple atteindre un niveau minimal de patientèle ou bien employer un assistant médical. Ils doivent également s'engager sur des combinaisons de critères tels que la participation aux gardes, l'ouverture le samedi matin, un nombre minimal de présence par an, l'exercice en maison de santé ou en zones qui souffrent d'une faible présence médicale... Les syndicats rejettent pour l'instant le principe de l'augmentation conditionnelle de la consultation.

Les médecins jugent « humiliant et infantilisant » de devoir prendre ces engagements, a déclaré jeudi matin à l'AFP le docteur Luc Duquesnel, qui représente les généralistes au sein du syndicat CSMF. « Les quelque 40% de médecins généralistes qui remplissent déjà ces critères refuseront de signer ce contrat » pour cette raison, a-t-il expliqué. « Il faut s'appuyer sur les généralistes sans les forcer à cocher des cases comme "je travaillerai 220 jours par an" ou "je serai ouvert 35 samedi par an" », a-t-il dit.

Si un accord n'a pas été signé mardi 28 février, la rédaction de la convention sera confiée à un arbitre, Annick Morel, ancienne inspectrice générale des affaires sociales. Selon la Cnam, la revalorisation de 1,5 euro des consultations représente « en moyenne une augmentation annuelle de 7 000 euros des honoraires » des médecins généralistes.

(Avec AFP)

