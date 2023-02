Élisabeth Borne en visite dans un centre d’accueil de réfugiés ukrainiens près de Paris

Un an après le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, plus de 100 000 déplacés ukrainiens sont hébergés en France. Désormais, seuls quelques centaines d'Ukrainiens arrivent chaque mois en France, contre un millier quotidiennement en mars 2022. Le gouvernement se prépare à fermer progressivement les centres d'accueil pour proposer des logements sur le long terme.

Avec nos envoyés spéciaux à Bures-sur-Yvette, Julien Chavanne et Richard Riffonneau

Inna partage une petite chambre avec ses deux jeunes enfants. Elle a quitté Marioupol au début de la guerre laissant derrière elle sa vie et son mari, mort là-bas en avril dernier. « Je voudrais absolument m’intégrer ici en France, vivre ici. On est très conscients que les choses sont dramatiques en Ukraine, spécifiquement à Marioupol », explique-t-elle. Inna aimerait s’installer en France, apprendre la langue et travailler dans la comptabilité.

Nouvel étape dans l'accueil durable

La Première ministre Élisabeth Borne est justement venue ce jeudi dans ce centre de Bures-sur-Yvette pour annoncer que le gouvernement allait lancer une nouvelle étape pour accueillir durablement les réfugiés ukrainiens. « C’est important maintenant de passer à une nouvelle étape, de pouvoir accompagner ces déplacés ukrainiens vers un logement plus pérenne, vers un emploi et vers l’apprentissage de la langue. C’est donc les instructions que je vais donner au gouvernement qu’on puisse passer à une nouvelle étape », assure la Première ministre.

Pas de détails

Pas de calendrier ni de détails sur cette nouvelle étape qui prendra du temps. Élisabeth Borne a prévu d’en parler prochainement avec les présidents du Sénat, de l’Assemblée et des groupes politiques au Parlement.

