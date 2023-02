France: Élisabeth Borne annonce un plan de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040

En France, la Première ministre, Élisabeth Borne a présenté ce vendredi son plan d'avenir de 100 milliards d'euros pour les transports. L'un des principaux objectifs affichés est d'accompagner la transition écologique, la décarbonation des mobilités.

L'objectif de ce plan est de proposer plus de trains, une meilleure ponctualité et des temps de trajet moins longs pour faire du ferroviaire une alternative crédible à la voiture. Avec ces 100 milliards d'euros, Élisabeth Borne répond aux attentes du PDG de la SNCF, à ceci près que Jean-Pierre Farandou misait sur une dépense sur 15 ans.

D'ici la fin du quinquennat, un milliard d'euros par an supplémentaire seront investis pour la régénération du réseau existant et 500 millions d'euros par an pour sa modernisation. Quant au développement du réseau, Élisabeh Borne confirme la création de réseaux de RER métropolitains, des trains connectant banlieue et centres-villes, et prône le renouveau des petites lignes.

Le financement de ces infrastructures ne pèsera pas entièrement sur les épaules de l'État. Le gouvernement entend partager la charge entre toutes les parties prenantes, y compris avec les collectivités territoriales.

Elisabeth Borne souhaite également « mettre à contribution les secteurs les plus émetteurs de gaz-à-effet de serre comme l'aérien et ceux qui dégagent des profits importants comme les sociétés d'autoroutes ».

Des discussions seront lancées en mars avec les régions et autres partenaires pour définir d'ici le mois de juin une planification précise des investissements.

