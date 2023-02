Professeure tuée en France: l'élève mis en examen, son avocat interroge sa responsabilité pénale

Le lycéen de 16 ans qui a poignardé à mort en plein cours une enseignante à Saint-Jean-de-Luz a été inculpé ce vendredi pour assassinat et placé en détention.

En garde à vue, l'élève de seconde qui a poignardé sa professeure d'espagnol Agnès Lassalle, 52 ans, avec un couteau de cuisine caché dans un rouleau de papier essuie-tout « a mis en avant une petite voix qui lui parle », avait déclaré jeudi le procureur de la République à Bayonne, Jérôme Bourrier. Selon les premières déclarations de l'adolescent, qui a été placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, elle « l'incite à faire le mal et lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat », avait ajouté le magistrat.

Son avocat s'interroge sur son degré de responsabilité pénale. Les « motivations personnelles » de l'adolescent, inconnu des services judiciaires, « ont besoin d'être sondées, appréciées, testées par des psychiatres », afin de déterminer si son discernement était « entier », ou « au contraire aboli, ou éventuellement altéré », a déclaré à la presse Me Thierry Sagardoytho à la sortie du tribunal judiciaire de Bayonne.

Jérôme Bourrier avait également indiqué qu'un premier examen de l'élève en garde à vue avait révélé « une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement » et « des éléments de dépression évoluant depuis une année », mais « aucune maladie mentale ». « L'adolescent apparaît accessible à une responsabilité pénale sous réserve des expertises qui devront être ordonnées et d'une possible altération de son discernement », avait ajouté le procureur.

