Au Salon de l'agriculture, Macron se fait protecteur du monde rural face aux bouleversements

Le grand rendez-vous annuel des agriculteurs et des éleveurs a ouvert ses portes ce samedi matin 25 février à Paris. Le Salon de l'agriculture durera jusqu'au 5 mars, mais pour la journée d'ouverture, le président français Emmanuel Macron est présent et doit y passer la journée.

Publicité Lire la suite

Avec nos envoyés spéciaux porte de Versailles, Valérie Gas et Richard Riffoneau

Emmanuel Macron a entamé sa déambulation vers 9h30 ce matin, mais il était arrivé plus tôt pour s’entretenir avec les représentants de la filière pêche à huis clos ; une discussion et une mise en bouche directement avec une dégustation d’huîtres.

Le président a ensuite coupé le cordon pour inaugurer le salon et a rendu visite à la vache égérie, une salers nommée Ovalie, qui trône en majesté dans son box à l’entrée. Ce matin, Emmanuel Macron a beaucoup parlé viande, lait, il a écouté, répondu et il a été interpellé, par exemple sur la question des antennes-relais qui ont des effets sur la santé du bétail et tuent les bêtes.

► À lire aussi : Au Salon de l'agriculture à Paris, Emmanuel Macron face aux inquiétudes du secteur

Emmanuel Macron, après sa rencontre avec des membres de l'industrie de la pêche, au 59e Salon de l'agriculture à Paris le 25 février 2023. AFP - LUDOVIC MARIN

Les retraites s’invitent au salon

Et puis, au détour d’un stand, Emmanuel Macron a été rattrapé par les retraites, quelques manifestants ont brandi des pancartes où étaient inscrits : « Métro, boulot, caveau, 64 ans, c’est mort ». Le président a continué son chemin, mais a ensuite répondu à une question sur cette réforme qui ne passe pas : « J’étais à Rungis et j’ai pu m’exprimer aussi sur les retraites, d’ailleurs, chaque fois avec cette volonté de convaincre, d’expliquer qu’au fond notre système par répartition doit être sauvé. On ne peut pas enlever du pouvoir d’achat aux travailleurs, on ne peut pas baisser les pensions des retraités, il n’y a donc qu’une solution, c’est de travailler davantage. Ce "travailler davantage" doit se faire en tenant compte des carrières longues, de la pénibilité, mais c’est la clé aussi pour produire plus de richesses, et avoir un bon modèle social. »

Le travail, c’est désormais le mot-clé pour Emmanuel Macron et cette journée au Salon de l’agriculture doit lui permettre d’en parler.

► À lire aussi : les agriculteurs et industriels du bio tirent la sonnette d’alarme face à l’inflation

Carburants: l'aide aux pêcheurs prolongée jusqu'en octobre Le président Emmanuel Macron a annoncé ce samedi la prolongation, jusqu'en octobre, de l'aide financière accordée aux pêcheurs pour faire face à la hausse des prix du carburant et qui devait expirer à la mi-mai, a indiqué à la presse le secrétaire d'État à la Mer Hervé Berville. Le président de la République s'est engagé à « protéger la filière pêche, au nom de la souveraineté alimentaire française », a déclaré à l'AFP le président du comité national des pêches, Olivier Le Nezet, à l'issue de la rencontre. Ce soutien se traduit d'abord par une prolongation de « l'aide au carburant » qui « reste de 20 centimes (hors-taxe) par litre de gazole jusqu'à fin octobre » et par la mise en place d'un « contrat stratégique de filière » attendu en octobre, a-t-il indiqué. La prolongation de cette aide pour les carburants est une manière de « donner de la visibilité » au secteur de la pêche, « en attendant la conclusion du contrat stratégique de filière entre tous les acteurs », a précisé M. Berville, qui accompagnait le président. Le coût de cette aide carburant est d' « environ 2,5 millions d'euros par mois », a-t-il ajouté, soulignant que la France était aujourd'hui le « seul pays qui soutienne à ce niveau-là » ses professionnels de la pêche. Mi-février, Hervé Berville avait annoncé une prolongation de ce coup de pouce, mais avec une aide dégressive, ramenée de 20 à 10 centimes d'ici à la mi-mai. Cette aide avait été mise en place par le précédent gouvernement de Jean Castex dans le cadre du « plan de résilience » visant à aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Alors qu'elle devait initialement expirer fin juillet, elle a donc déjà été prolongée à plusieurs reprises.



(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne