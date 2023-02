Le chanteur marocain Saad Lamjarred condamné en France à six ans de prison pour viol

La cour d'assises de Paris a rendu son verdict ce vendredi, au terme d'un procès de cinq jours qui aura vu deux versions s'affronter : celle de la star marocaine de 37 ans, d'un côté, et celle de Laura P., la jeune Française qui l'accusait de l'avoir violée et frappée en octobre 2016, dans sa chambre d'hôtel.

La cour d'assises de Paris n'a pas du tout été convaincue par la version de Saad Lamjarred qui a juste admis « un réflexe violent involontaire ». L'artiste affirme avoir seulement « repoussé brutalement le visage de Laura » alors que la jeune femme venait subitement de le griffer pendant qu'ils s'embrassaient et se déshabillaient. Ce matin, alors que la parole lui était donnée une dernière fois, le chanteur a supplié la cour de le croire, répétant cette fois en français, alors que jusqu'ici, il ne s'était exprimé qu'en anglais et en arabe, « je n'ai jamais, jamais pénétré Laura ».

Un récit constant et précis

Mais dans son verdict, la cour relève l'absence de griffure dans le dos du chanteur et les blessures de Laura P., 20 ans à l'époque. Elle note également que depuis le premier jour, la jeune femme - qui n'a pas tendance à « l'affabulation » et présente de vrais signes de syndrome post-traumatique, selon les expertistes psychiatriques - décrit le viol « de manière constante et précise » alors que lui a changé plusieurs fois de version. Au fil de l'enquête, Saad Lamjarred a expliqué que Laura P. était « bourrée » - elle ne boit pas d'alcool -, puis qu'elle avait voulu lui soutirer de l'argent, pour enfin dire à l'audience qu'elle « avait dû se tromper ». Autre élément retenu par la cour : les témoignages des employés de l'hôtel qui ont vu la jeune femme sortir de la chambre de la star en « état de choc ».

Pour fixer la peine de Saad Lamjarred, la cour a pris en compte son casier vierge et le respect de son contrôle judiciaire, mais aussi sa « persistance à nier les faits », son « ego surdimensionné » et « l'intolérance à la frustration, notamment sexuelle » relevés par une expertise psychiatrique. Par sept voix sur neuf, elle le condamne à six ans de prison. L'avocat général avait réclamé sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français. L'accusé encourait 20 ans.

Le soulagement de la victime

Le public, composé de fans du chanteur et de curieux qui se pressent sur les bancs de la petite salle d'audience bondée, accueille dans le silence l'énoncé du verdict. La star marocaine ne réagit pas. Très pâle, Saad Lamjarred semble sonné. Laura P. s'effondre en pleurs dans les bras de sa mère.

Plus tard, elle confiera à RFI se sentir « soulagée » d'être enfin reconnue « victime ». « J'ai parlé pour moi, mais aussi pour toutes les autres. J'espère que cela leur a ouvert les yeux. Oui, c'est long. Oui, c'est dur. Mais ce n'est pas impossible », déclare la jeune femme très émue. Visé par plusieurs autres accusations de viol, Saad Lamjarred doit notamment être jugé par les assises du Var. Ses avocats ont refusé de commenter le verdict de la cour d'assises de Paris. Ils ont dix jours pour faire appel.

