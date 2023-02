Défense: le groupe d'électronique Thalès a le vent en poupe

Thalès, le groupe français d'électronique, prévoit de recruter plus de 12 000 salariés dans le monde, en 2023, dont 4 000 créations de postes. Avec l’éclatement de la guerre en Ukraine, l'industrie de la défense a besoin de nouveaux talents.

Après une année 2022 marquée par de bons résultats, Thalès embauche dans tous ses secteurs d'activités tels que l'aérospatial, la défense et la sécurité, ou encore l'identité numérique. La direction du groupe rappelle que sa dynamique de croissance existe depuis de nombreuses années et souligne que, depuis 2015, Thalès recrute au moins 5 000 personnes par an.

Dans un contexte de regain des tensions internationales, le secteur de l'industrie de défense a le vent en poupe : Thalès a déjà recruté l'année dernière 11 500 personnes et annonce pour cette année 12 000 embauches supplémentaires. Dans le détail, 3 350 recrutements en Europe sont prévus, 730 en Asie, principalement à Singapour, autant en Amérique du Nord, plus de 600 en Australie et 550 en Inde. Plus de 40% de ces embauches concernent les activités de recherche-développement, soit 5 500 personnes dont 2 200 en France, les fonctions support représentent également 40% des recrutements, et les 20% restant les activités de production industrielle et de logistique.

L'envoi de matériel en Ukraine par les pays de l'Otan contraint les entreprises de défense à augmenter leur cadence de production. La France est entrée dans une « économie de guerre », avait déclaré Emmanuel Macron en juin 2022 lors d'une visite au salon d'armement Eurosatory. Le président français avait demandé aux industriels français de l'armement et de la défense comme Naval Group, Safran ou encore Thales de produire davantage et plus vite. En 2022, le secteur de la défense a réalisé de belles performances. Deux des trois plus fortes hausses annuelles de l'indice boursier SBF 120 ont été signées par le fabricant du Rafale Dassault Aviation et le groupe de technologies Thales.

