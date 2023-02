Au premier jour de son procès, la «sage-femme de l'EI» Douha Mounib se présente en repentie

La cour d'assises spéciale de Paris, en septembre 2021. AP - Michel Euler

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Elle encourt trente ans de prison. Depuis ce lundi 27 février, et durant trois jours, Douha Mounib est jugée devant la cour d'assises spéciale de Paris pour association de malfaiteurs terroriste. Cette Nîmoise de 32 ans est accusée d'avoir rejoint à deux reprises l'État islamique, en Irak et Syrie, entre 2013 et 2017, et d'avoir aidé à accoucher des femmes sur place. À la barre, la trentenaire assume ses responsabilités et ses engagements de l'époque, mais se présente aujourd'hui comme repentie.