Inflation: pourquoi le prix de la banane va bondir en mars 2023 en France

Durant des années, le prix de la banane est resté stable en France. Mais c'est terminé : au mois de mars, il va augmenter. Le prix du kilo de bananes devrait bondir de 20%. L’inflation et la hausse des coûts de production sont en cause.

C’est le deuxième fruit le plus consommé en France après la pomme. Chaque Français mange, en moyenne, 11 kilos de bananes par an. Mais les consommateurs les plus réguliers doivent se préparer à devoir débourser plus. La hausse des prix annoncée pour mars va impacter aussi le fruit.

Pierre Monteux, directeur général de l'UGPBan (Union des groupements de producteurs de bananes), explique que « l’environnement inflationniste que le monde a connu » n’a pas épargné l’industrie de la banane, avec des « hausses considérables au niveau de la production, des emballages, des cartons, des palettes ou encore des engrais qui ont quasiment doublé ».

« Il y a aussi eu des augmentations liées à la revalorisation des salaires. Tout cela a généré une hausse du coût de production de la banane extrêmement important que les 24 derniers mois. Ces hausses ont été répercutées à chaque étage de la chaîne : les producteurs, les transporteurs, les mûrisseurs, la grande distribution », poursuit le dirigeant.

« Au final, le prix risque de connaître quelques augmentations, entre 15% et 20% », reprend Pierre Monteux, qui s’interroge : « Seront-elles suffisantes pour assurer la pérennité de nos entreprises ? »

