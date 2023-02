Le nombre de personnes bénéficiant de l’aide alimentaire a triplé en France

Quelque 2,4 millions Français dépendent de l’aide alimentaire. C'est le résultat d'une étude publiée par la Banque alimentaire ce lundi 27 février, un chiffre qui a triplé en dix ans.

Ils travaillent, mais n'arrivent pas à nourrir correctement leurs familles. Les travailleurs pauvres représentent désormais 17% des bénéficiaires des distributions de denrées alimentaires. Les étudiants demandent également de plus en plus de soutien auprès des banques alimentaires. Tout comme les retraités. Tous subissent de plein fouet la hausse des prix dans les magasins des produits de première nécessité.

Au total, 2,4 millions de personnes bénéficiaient de l'aide alimentaire, fin 2022, par le réseau des banques alimentaires et leurs partenaires, soit trois fois plus de personnes qu'il y a dix ans. Mais le chiffre réel est sans doute plus proche de 5 millions, car il existe d'autres réseaux d'aide alimentaire en France, comme les Restos du cœur, la Croix Rouge.

La précarité alimentaire ne cesse d’augmenter depuis la pandémie

Le contexte international, la guerre en Ukraine, la crise du blé, la hausse du coût des matières premières ont accéléré ce phénomène. « Depuis 2008, les différentes crises économiques et sanitaires se sont traduites par cette marée lente du recours à l'aide alimentaire qui n'a jamais reflué », souligne Laurence Champier, directrice fédérale de la Fédération française des banques alimentaires, à l'origine de l'étude parue ce 27 février.

Pour faire face à cette augmentation, la Fédération française des banques alimentaires cherche de nouveaux donateurs auprès des producteurs et agriculteurs locaux, des collectivités territoriales et de l'État. De plus, les associations attendent de connaître les modalités de mise en place du Fonds d'aide alimentaire durable dont la création a été annoncée par la Première ministre, Elisabeth Borne, en novembre 2022.

[LIVE] 📈Ce matin au @Salondelagri nous dévoilons l'édition 2023 de notre étude “Profils” :

"Qui sont les personnes accueillies à l'aide alimentaire en France ?" #précarité #alimentation #SIA2023 pic.twitter.com/OQJxojftQD — Banques Alimentaires (@BanquesAlim) February 27, 2023

