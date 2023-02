Retraites: le projet de loi qui agite la France arrive au Sénat cette semaine

Après une semaine de répit, le débat sur les retraites reprend au Parlement français, mais au Sénat cette fois-ci, à partir de mardi 28 février. La séquence s'annonce, sur le papier, plus sereine pour le gouvernement, la droite, majoritaire à la deuxième chambre, étant en faveur de la réforme. Mais l'exécutif reste prudent et préfère d'ores et déjà jouer la carte de l'ouverture.