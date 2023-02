Le chlordécone a toujours un impact sur le développement cognitif des enfants

Manifestation à Fort-de-France, en Martinique, le 27 février 2021, contre l'usage et les conséquences sanitaires de l'insecticide chlordécone utilisé aux Antilles jusqu'en 1993.

Malgré l'arrêt de son utilisation aux Antilles il y a 30 ans comme insecticide, le chlordécone persistant dans l'environnement continue de contaminer les populations. Une équipe de recherche internationale, impliquant des chercheurs de l'Inserm, montre que l'exposition prénatale et postnatale au chlordécone impacte le développement cognitif des enfants.

C'est un constat fait chez les animaux qui est à l'origine de cette étude sur l'Homme. En effet, plusieurs recherches ont montré que l'exposition des femelles au chlordécone lors de la gestation entraînait des troubles neurocomportementaux et d'apprentissage au sein de la portée.

Plusieurs scientifiques se sont donc penchés sur l'être humain. Pour mener à bien cette étude, 576 enfants guadeloupéens ont été examinés et suivis.

Il ressort de ces analyses que l'exposition prénatale au chlordécone augmente les difficultés comportementales, comme les problèmes relationnels ou émotionnels, particulièrement chez les filles.

L'exposition postnatale, elle, serait responsable d'une légère diminution des capacités intellectuelles, mais aussi de colères et d'hyperactivité plus fréquentes, chez les filles comme chez les garçons.

Selon l'équipe de recherche, il convient donc plus que jamais de poursuivre les politiques destinées à réduire l'exposition au chlordécone parmi les populations les plus sensibles, telles que les femmes enceintes et les enfants.

