Réforme des retraites en France: La France Insoumise critiquée dans son fonctionnement au sein de la Nupes

Après une courte semaine de vacances, les travaux ont repris à l’Assemblée nationale. Mais les quinze jours de débat chaotique sur les retraites sont encore dans toutes les têtes. Les députés de la Nupes se réunissaient pour la première fois ce 28 février depuis la fin des discussions alors que les Insoumis sont toujours critiqués par leurs partenaires pour avoir ralenti les débats.

Pour le mea culpa des Insoumis, il faudra repasser. Mathilde Panot, la patronne du groupe à l’Assemblée, refuse toujours de reconnaître la moindre erreur dans la stratégie de ses députés : « C’est hors de question qu’on commence à se cacher sur ce qu’on a fait, alors qu’on a combattu fermement une réforme qui est haïe dans le pays. Nous avons fait œuvre utile, y compris pour débusquer l’ensemble des mensonges de cette réforme. »

Les autres partis de la Nupes reprochent toujours aux Insoumis de ne pas avoir retiré leurs milliers d’amendements malgré ce qui avait été décidé. À l’avenir, les groupes vont tenter de mieux communiquer entre eux, comme l’explique l’Insoumise Clémentine Autain : « Ce qui a été décidé ce matin, c’est de rendre plus fréquentes nos réunions d’intergroupe avec l’ensemble des députés. Accélérer le nombre de fois où, à 150, on se voit. »

La Nupes va également travailler sur une charte commune à l’ensemble des groupes. Idée chère au socialiste Arthur Delaporte : « Pour régler le fonctionnement collectif, évidemment qu’on attend plus, on attend toujours plus dans la régulation, l’organisation collective et surtout dans le respect aussi des décisions qui ont été prises et assumées par le collectif. » Pas d’acte deux de la Nupes en perspective donc. En tout cas, pas tout de suite. Les socialistes appellent les Insoumis à commencer par améliorer leur propre fonctionnement interne.

