Réforme des retraites en France: les LR ont la main au Sénat

Alors que les syndicats préparent les esprits à une grosse mobilisation, le 7 mars, la réforme des retraites arrive ce 28 février au Sénat. Le texte sera débattu pendant une dizaine de jours. Et contrairement à l’Assemblée où le camp présidentiel dispose d’une majorité relative, c’est la droite et les Républicains (LR) qui ont la majorité au Sénat. Les sénateurs LR sont favorables au report de l’âge légal, mais ils fixent maintenant leurs propres conditions, quitte à mettre une nouvelle fois à rude épreuve l’unité du parti.

Dans les allées du Salon de l’agriculture, Éric Ciotti trinque avec des vignerons, pose tout sourire devant un taureau. Mais tourne la tête lorsqu’on lui parle des retraites. « Je ne répondrai pas là-dessus », affirme-t-il au micro de Pierrick Bonno du service politique de RFI.

Le patron des Républicains finit par reconnaître qu’il n’est plus tout à fait en accord avec les sénateurs LR : « On travaille dans un équilibre et une concertation permanente et de grande qualité. »

Élisabeth Borne ouverte à de nouvelles propositions

Car au Sénat, c’est maintenant Bruno Retailleau qui fixe les priorités : accélération de la fin des régimes spéciaux, revalorisation de la retraite des mères de famille, mais surtout, retour à l’équilibre budgétaire.

Une condition sine qua non pour le chef de file des sénateurs LR : « Le point de départ de cette réforme, il faut quand même le rappeler, ce sont les déficits du régime des retraites par répartition. Et il ne faudrait pas que le point de départ de la réforme étant les déficits, on se retrouve en 2030 avec un déficit parce qu’alors, les efforts qu’on demande aux Français n’auraient servi à rien. »

Quitte à revenir en partie sur un dispositif coûteux pourtant négocié par les députés de droite, celui des carrières longues. Et avec l’aval du gouvernement. La Première ministre Élisabeth Borne a répété hier qu’elle était ouverte à ces nouvelles propositions venues du Sénat.

