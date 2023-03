Des riverains à Marseille portent plainte contre X sur la pollution dans le port

Ils disent stop à la pollution maritime : 25 habitants des quartiers nord de Marseille et deux associations ont déposé ce mardi 28 février une plainte collective au pénal contre X pour « mise en danger de la vie d’autrui » et « préjudice écologique ». Les plaignants suspectent notamment la pollution maritime d’être à l’origine de conséquences sur la santé et veulent identifier les responsables de cette situation.

Avec notre correspondant à Marseille, Yoram Melloul

Michèle Rauzier fait partie des 25 résidents à avoir porté plainte : « Des fois, je m’étouffe, je ne suis pas bien, dès que je suis ailleurs, je me sens mieux. Ma voisine immédiate a des problèmes d’allergie et de toux, et lorsqu’elle est dans sa maison dans le Lubéron, elle ne tousse plus. Il y a quand même quelque chose, donc ! »

Nicolas Chambardon est l’un des trois avocats qui s’occupe du dossier : « La pollution maritime est quelque chose d’énorme, le fioul lourd est 3 500 fois plus pollueur que le diesel ou l’essence, donc évidemment que cela a une conséquence sur la santé. L’intérêt d’une plainte est d’isoler les responsabilités, des comportements en particulier qui ont pour conséquence une pollution excessive et en dehors des seuils prévus par la loi et par les règlements européens. »

Il espère qu’une enquête sera menée, et qu’elle permettra d’identifier des responsables :

« Il y a un lieu dans lequel, malheureusement, on n’a pas de relevé, on n’a pas d’étude, parce que c’est assez opaque, c’est le grand port maritime de Marseille. Faute de données, on porte plainte contre X, et quand je dis "on" je veux dire les plaignantes et plaignants qui viennent nous voir, pour pouvoir essayer d’accéder à ces données et identifier les responsabilités individuelles. »

L’avocat précise que d’autres personnes qui se jugent victimes peuvent encore rejoindre cette action en justice.

