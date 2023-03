France: 14 ans de prison requis contre l'ancienne membre de l'EI Douha Mounib

La police sécurise une entrée de la salle d'audience de la cour d'assises spéciale (photo d'illustration). REUTERS/Charles Platiau

Texte par : Laura Martel 2 mn

L'heure était au réquisitoire, au procès de la « revenante » Douha Mounib, qui se présente aujourd'hui comme « repentie ». Contre cette sage-femme de formation, poursuivie pour association de malfaiteurs terroriste pour avoir rejoint à deux reprises l'État islamique en Irak et en Syrie entre 2013 et 2017, et avoir accouché plusieurs femmes sur place, l'avocate générale a requis 14 ans de prison, assortis d'une période de sureté des deux tiers. Des réquisitions plutôt lourdes, comme l'a pointé elle-même l'avocate générale.