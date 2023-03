France: douze ans de prison ferme pour l'ancienne membre de l'EI Douha Mounib

La cour d'assises spéciale de Paris, en 2022 (photo d'illustration). AFP - EMMANUEL DUNAND

Texte par : RFI

La « revenante » Douha Mounib a écopé, ce mercredi 1er mars, de douze ans de prison assortis d’une période de sureté des deux tiers. La cour d’assises spéciale de Paris l’a reconnue coupable d’association de malfaiteurs terroriste. Le parquet avait requis quatorze ans de prison contre cette sage-femme de formation, poursuivie pour avoir rejoint à deux reprises l’État islamique en Irak et en Syrie, entre 2013 et 2017, qui a accouché plusieurs femmes sur place, et qui se présente aujourd'hui comme une repentie. Décision jugée satisfaisante par la défense.