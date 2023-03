France: médecins libéraux et Assurance maladie actent l'échec de leurs négociations

Les négociations entre médecins libéraux et l’Assurance maladie se sont achevés mardi soir 28 février. Les uns après les autres, les syndicats de médecins ont rejeté les propositions. La crise est profonde entre la profession et le gouvernement.

Le tarif de la consultation à 25€ n'avait pas été augmenté depuis 2017. Les médecins espéraient une hausse conséquente, au moins égale à celle de l'inflation. L'Assurance maladie, qui cherche en même temps à lutter contre les déserts médicaux, proposait un tarif considéré très bas (26€50) ou bien un tarif à 30€ sous conditions : avoir plus de patients, participer aux gardes ou exercer dans un désert médical.

Selon le ministère, 40% des médecins cochaient déjà ces cases et auraient pu gagner 20 000€ de plus chaque année. Pour les médecins, qui travaillent plus de 55 heures hebdomadaires en moyenne et qui croulent sous les tâches administratives, cette mesure sous condition illustre le manque de considération pour leur profession. Et elle ne peut inciter les jeunes médecins à s'installer.

Vers une médecine à deux vitesses ?

Dans un pays où le système de soin reposait sur une médecine de ville bien implantée, le malaise actuel est grave. D'autant plus que l'hôpital lui aussi est à bout de souffle. Il ne s'agit peut-être que d'une façon désespérée de tenter de faire pression sur le gouvernement, mais des milliers de médecins demandent en ce moment à leurs autorités des renseignements pour savoir comment se déconventionner, afin de pouvoir pratiquer des honoraires libres. Le déconventionnement d'une partie d'entre eux serait la porte ouverte à une médecine à deux vitesses.

