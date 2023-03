Réforme des retraites en France: au Sénat, la droite donne le tempo

Après le premier « round » à l'Assemblée, c'est désormais au tour des sénateurs de se pencher sur la réforme des retraites. Les élus de la chambre haute ont achevé l'examen du texte en commission. Plusieurs amendements ont été retenus, notamment en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors, comme le souhaite la droite, majoritaire au Sénat. L'exécutif a ainsi largement tendu la main aux élus LR, dans l'espoir d'obtenir une adoption sans encombre au palais du Luxembourg. La droite est donc à la manœuvre et donne le tempo.

Les relations entre le Sénat et Emmanuel Macron n'ont pas toujours été au beau fixe, mais cette fois, l'exécutif n'a que des mots doux pour les sénateurs. Le chef du groupe LR en est bien conscient.

Bruno Retailleau pose ses conditions : « Il n'y a pas d'accord, j'ai simplement redit, Gérard Larcher, mais aussi mon collègue Hervé Marseille, les points qui étaient pour nous essentiels. La première des lignes rouges : nous voulons une réforme qui s'équilibre. Et l'autre point qui est pour nous une ligne rouge, ce sont les mères de famille. Et sans cet élément-là, je l'ai redit à Élisabeth Borne, il n'y aura pas d'accord ici au Sénat. Elle apparaît favorable, mais j'attends maintenant des preuves. »

Du côté de l'opposition sénatoriale, on dénonce déjà l'accord en vue entre la droite et l'exécutif. Patrick Kanner, président du groupe PS, explique : « Manifestement, la droite veut son texte et au travers de cela, il est clair qu'elle utilisera tous les moyens pour brider la voix des parlementaires de gauche. Les jeux sont clairs, il y a une collusion entre la droite macroniste et la droite parlementaire sénatoriale. C'est la conclusion d'un long cheminement et Mme Borne a choisi ses amis. »

Une parenthèse salvatrice pour l'exécutif qui s'apprête à souffler un peu. Mais après le Sénat, le texte reviendra à l'Assemblée nationale pour un vote solennel. Un risque, donc, pour que le projet de loi ne soit pas voté.

Service politique, Charlotte Urien-Tomaka

