Éducation à la sexualité: trois associations attaquent l’État français en justice

C'est une disposition obligatoire, prévue par la loi Aubry de 2001: au moins trois séances annuelles d'éducation à la sexualité doivent être dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées. Mais bon nombre d'établissements scolaires en France ne les mettent pas en pratique.

Ce sont les associations SOS Homophobie, le Sidaction et le Planning familial qui ont déposé plainte ce jeudi 2 mars contre l'État pour non-respect de la loi.

Pour ces associations, ces séances annuelles d'éducation à la sexualité sont des endroits privilégiés pour parler de contraception, des premières fois, du consentement, mais aussi pour informer sur l'interruption volontaire de grossesse, les règles ou sur les maladies et infections sexuellement transmissibles (IST). Ces trois cours par an se font en petit comité, avec un professeur, avec l'infirmière scolaire ou un intervenant extérieur comme l'association SOS homophobie par exemple.

L'augmentation du nombre de violences sexuelles et de LGBTphobies

Lucie Jomat, présidente de l'association SOS homophobie, rappelle que ces cours sont obligatoires depuis 20 ans, mais que tous n'en bénéficient pas et que le manque d'informations des jeunes a des conséquences sérieuses. « On a de plus en plus de violences sexistes et sexuelles, on a une augmentation des LGBTphobies mais aussi des idées reçues sur les IST et sur le VIH, énumère-t-elle. Cela nous montre clairement que si les cours d’éducation à la sexualité étaient vraiment enseignés, on aurait une stagnation ou une diminution. »

Deux urgences pour corriger le tir : former les professeurs à prendre la parole sur ces questions spécifiques, et faire intervenir davantage les associations concernées. Une solution qui passe, comme souvent dans l'Éducation nationale, par une augmentation des moyens financiers alloués aux établissements.

Aujourd’hui, avec @Sidaction et @SOShomophobie nous lançons notre action #CasdEcole !



Nous avons décidé de saisir la JUSTICE pour faire appliquer la loi de 2001, qui prévoit trois séances annuelles d’éducation à la sexualité pour chaque élève, de la primaire au lycée.🧵⬇️ pic.twitter.com/atyObZSUaC — Le Planning Familial (@leplanning) March 2, 2023

