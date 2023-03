France: un an après la création du pôle «Cold Case», les familles dressent un bilan mitigé

Des pièces à conviction stockées au Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Cergy-Pontoise (image d'illustration). AFP - MARTIN BUREAU

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il y a un an, un pôle national dédié aux crimes non élucidés sortaient de terre, au tribunal de Nanterre. Surnommé le pôle « Cold Case », il a permis la réouverture de près de 67 dossiers pour lesquels les enquêteurs locaux n'avaient plus aucune piste. Les familles de victimes saluent l'initiative, mais déplorent un bilan mitigé.