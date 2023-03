France: la collecte nationale des Restos du cœur a démarré ce week-end

Ce vendredi a débuté la collecte nationale des Restos du cœur qui dure jusqu’au dimanche 5 mars. Une opération qui permet chaque année à l’association fondée par Coluche de venir en aide à des personnes démunies. Mais cette année, l’enjeu est de taille avec un nombre de bénéficiaires qui a augmenté à cause de l’inflation.

Bien visibles avec leurs chasubles rose fluo, des bénévoles distribuent dès l’entrée du supermarché des flyers sur lesquels figurent les produits dont l’association a le plus besoin. Et malgré l’inflation, Alexandra Bouchon, responsable de la collecte dans ce magasin parisien, constate que la générosité des Français ne faiblit pas. « Je suis étonnamment surprise ce matin en tout cas, les dons affluent et les dons sont importants. On a une dame qui nous a rempli un chariot par exemple », raconte-t-elle.

Chacun selon ses moyens

Bien sûr, chacun donne selon ses moyens. Deux copines ont tenu à faire un don symbolique. « Ce n’est vraiment pas grand-chose. J’ai acheté des serviettes hygiéniques et des brosses à dents », explique l'une d'elle. « J’ai donné aussi des protections hygiéniques et du shampoing », ajoute la seconde.

Bénévoles depuis plusieurs années au Resto du cœur, ce couple de sexagénaire fait un constat sur le profil des donneurs : « Les jeunes sont sensibles aux difficultés de la vie de tous les jours. Donc, ils sont facilement donneurs. Il y a aussi des personnes de toute catégorie, mais on a l’impression que ceux qui sont un peu moins aisés donnent plus que ceux qui sont plus aisés ».

Augmentation de plus de 20%

En 2023, le nombre de bénéficiaires des Restos du cœur a augmenté de plus de 20% par rapport à l’année dernière et plus de la moitié des personnes accueillies par les Restos du cœur a moins de 26 ans.

