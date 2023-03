France: Jordan Bardella en visite «marathon» de deux jours au salon de l'Agriculture

Alors que l’édition 2023 du salon de l’Agriculture va refermer ses portes, Jordan Bardella vient de consacrer deux jours à ce rendez-vous incontournable consacré à la France rurale. Une visite « marathon » aux allures de test pour le successeur annoncé de Marine Le Pen.

Avec notre envoyé spécial au salon de l'Agriculture, Pierrick Bonno

Tout sourire, Jordan Bardella enchaîne les selfies, serre des centaines de mains et engage facilement la discussion avec les visiteurs. Un père et son fils hésitent, mais reconnaissent très vite le nouveau chef du Rassemblement national : « Jordan Bardella. Ça fait plaisir de le voir pour la première fois. Il est très bien en tout point, il passe bien, il s’exprime bien, il sait se canaliser. Je suis tout à fait satisfait qu’il y ait de nouvelles têtes dans ce parti alors que je ne suis pas du tout politique ».

Une « Marseillaise »

Le successeur de Marine Le Pen s’arrête au stand d’un producteur de cognac. Un groupe de jeunes visiblement conquis entonnent une « Marseillaise ». Du pain béni pour l’image en construction du leader d'extrême droite. Le député RN Alexandre Loubet fait partie du cortège. « Je pense que l’enthousiasme qu’il y a de la part des participants du salon est un véritable test de popularité pour Jordan Bardella et le Rassemblement national », lance-t-il.

« Toute la lie de la France »

Mais soudain, un homme vient perturber ce beau tableau. Vincent est ingénieur à la SNCF. « Je suis énervé par le fait que ces gens-là, on ‘arrive plus à lutter contre. Ils sont trop puissants. Derrière, on connaît leurs idées. Toute la lie de la France ». Jordan Bardella ne répond pas, garde le sourire et préfère retenir le positif. « L’accueil a été très bon, très chaleureux. On aime beaucoup les Français et je crois que les Français le ressentent », affirme-t-il.

Blessée à la jambe, Marine Le Pen n’a pas pu assister au salon cette année laissant son « premier lieutenant » creuser toujours un peu plus son sillon.

