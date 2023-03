Réforme des retraites: La France Insoumise fait du porte à porte pour mobiliser ses soutiens

Reportage

Le Sénat continue d’examiner la réforme des retraites jusqu’au 12 mars. Des débats dont est absente La France Insoumise (LFI), qui n’a aucun élu dans la Chambre haute. Le mouvement de la gauche radicale s’est donc replié ces derniers jours sur les actions de terrain.

Tracts en main, Jérôme Legavre sillonne les logements de ce quartier populaire de Château-Thierry à quelques dizaines de kilomètres au nord-est de Paris, rapporte, Aurélien Devernoix du service politique de RFI.

« Bonjour Madame, je suis député de La France Insoumise et on diffuse ce tract contre la réforme des retraites de Macron ». Parler réforme des retraites délie facilement les langues : « C’est effrayant, on ne trouve pas le terme. C’est inadmissible », lui répond son interlocutrice. « C’est vrai qu’il y a plus de 80% des gens qui considèrent que cette réforme est absolument inacceptable… », abonde Jérôme Legavre.

L'objectif de ce porte-à-porte est de convaincre les Français de se mobiliser pour la journée du 7 mars, devenue le cœur de la stratégie insoumise, faute de présence au Sénat. « Bien évidemment, les débats parlementaires jouent un rôle, mais le centre de gravité de toute la situation, c’est ce qui va se passer le 7 mars et à partir du 7 mars », assure le député.

Accueil positif

Mais si l’accueil est très largement positif, le bruit et la fureur déployés par LFI lors des débats à l’Assemblée nationale ont laissé quelques traces. « Gueuler pour gueuler. Apparemment, pour perdre du temps et avoir fait passer le texte au Sénat, c’est tout ce que ça a fait en fait », reproche un citoyen à Jérôme Legavre. « Oui, mais il y a un acquis par contre. C’est que ce n’est pas passé à l’Assemble », le reprend-il. Dans ces appartements à loyers modérés, c’est surtout la flambée des prix qui inquiète. « Tout a augmenté, c’est plus important pour moi que de se focaliser sur la retraite… ».

Une conjonction des colères sur laquelle compte bien s’appuyer La France Insoumise, pour davantage se faire entendre en dehors du Parlement.

Le gouvernement sous le feu des critiques pour sa communication des derniers jours « C’est une réforme de gauche ». En découvrant la Une du journal Le Parisien hier avec cette citation du ministre du Travail Olivier Dussopt, les parlementaires de Gauche justement s’époumonent. « C’est de la provocation, du cynisme, du mépris pour les Français », tweete le patron des sénateurs socialistes Patrick Kanner. Mercredi déjà, en parlant de catastrophe écologique au sujet des blocages, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran s’était attiré les foudres des oppositions.

N’y a-t-il pas de la fatigue dans l’air dans le camp présidentiel ou pire une volonté de déformer la réalité. Sur la question du nombre de bénéficiaires de la retraite à 1 200 euros notamment, autre sujet polémique. Le député Renaissance Marc Ferracci, proche d’Emmanuel Macron, a fait un début de mea culpa sur France Inter. « La réalité, c’est qu’il y a eu du flottement sur ce sujet. Maintenant, quand j’entendais parler de mensonges autour de ces sujets-là. Quand on ment, et qu’on ment de façon délibérée, je pense qu’il n’y a pas cette volonté-là, absolument pas », assure le député.



La Première ministre aura fort à faire ce lundi soir pour rectifier le tir. À la veille d’une mobilisation qui s’annonce historique, Élisabeth Borne est l’invitée de l’émission C’est à vous, sur France 5.

