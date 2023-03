France: après une «mobilisation historique», les syndicats en appellent à Emmanuel Macron

Des pancartes et des fumigènes brandis lors de la manifestation parisienne du 7 mars contre la réforme des retraites. © AFP - ALAIN JOCARD

Texte par : RFI Suivre 6 mn

Test réussi : pour cette sixième journée de grèves et de manifestations pour les retraites en France, la CGT a recensé 3,5 millions de marcheurs, ce mardi 7 mars, soit plus que la journée du 31 janvier (2,5 millions de personnes). Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils étaient 1,28 million dans les rues du pays, contre 1,27 million le 31 janvier. L'intersyndicale appelle à la mobilisation le 11 mars. D'ici là, c'est la Journée internationale des droits des femmes ce mercredi. Certains comptent mener de front féminisme et lutte sociale.