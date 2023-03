France: les premières actions contre la réforme des retraites ont commencé

Manifestations, grèves reconductibles, ronds-points occupés: plusieurs premières actions de blocage ont commencé ce mardi 7 mars pour mettre la France « à l'arrêt » contre la très contestée réforme des retraites défendue par Emmanuel Macron, avant sa probable adoption par le Parlement d'ici quelques jours.

Première action d'envergure de la journée, les expéditions de carburants ont été bloquées dans la matinée à la sortie de « toutes les raffineries » de France, a affirmé à l'AFP le syndicat CGT-Chimie, assurant que des raffineries de TotalEnergies, Esso-ExxonMobil et Petroineos étaient notamment affectées. Dans la nuit de lundi à mardi, des manifestants ont, eux, commencé à bloquer un important axe routier de Rennes, dans l'ouest de la France.

Cette sixième journée d'actions doit également être marquée par le lancement de grèves reconductibles dans plusieurs secteurs, des transports aux raffineries en passant par l'énergie, le commerce ou les déchets, et par des manifestations qui s'annoncent très suivies.

Les responsables des principaux syndicats ont indiqué attendre « plus de 2 millions » de manifestants pour cette journée qui marque selon eux le début d'une « nouvelle phase » du mouvement social. « Je pense qu'on va mettre plus de deux millions de personnes dans la rue aujourd'hui », a déclaré ce mardi matin Frédéric Souillot sur RTL.

Selon la CFDT, quelque « 320 points de rassemblements » sont prévus, y compris « dans des endroits où il y en a jamais eu » avec des défilés annoncés de Paris à Marseille en passant par Nice, Montpellier et de plus petites villes comme St Lo (Manche), Valenciennes (Nord) et Calais (Pas-de-Calais). Des rassemblements ont eu lieu sur des ronds-points depuis le début de la matinée.

Des étudiants en grève sur des poubelles devant leur lycée mardi 7 mars 2023 à Paris. AP - Michel Euler

Le secrétaire général de Force ouvrière a affirmé que « dans plein d'endroits, la France est à l'arrêt », suivant le mot d'ordre de l'intersyndicale, ce qui « démontre que la stratégie fonctionne » et justifie donc de poursuivre « jusqu'au retrait de cette réforme ».

Avis partagé par Laurent Berger : « Il ne faut pas se résigner, c'est possible de faire reculer le gouvernement sur les 64 ans », a lancé sur LCI le patron de la CFDT, qui espère lui aussi battre le record du 31 janvier (1,27 million de participants selon les autorités, 2,5 millions d'après les organisateurs). « Il y aura plus de monde, je vous le dis », a-t-il assuré, prévenant que « la grande majorité des salariés seront appelés à de nouvelles initiatives » si l'exécutif ne revient pas sur son projet.

Cette journée fait figure de test majeur pour le gouvernement français qui veut relever l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans dans le but affiché d'assurer le financement du système, pilier du modèle social à la française.

(avec agences)

