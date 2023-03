France: polémique autour de l'hommage à Gisèle Halimi, symbole de la lutte pour le droit des femmes

Journée des femmes

La mémoire de Gisèle Halimi est honorée en France ce mercredi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Emmanuel Macron présidera une cérémonie à partir de 16 heures au palais de justice de Paris. L'un des fils de l'avocate et militante féministe, décédée en juillet 2020, prendra la parole. Mais un autre de ses enfants, le journaliste Serge Halimi, sera absent. Il estime que cet hommage n'intervient pas au bon moment. Un avis partagé par plusieurs associations féministes qui ont refusé l'invitation de l'Élysée.

En cette Journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron préside ce mercredi après-midi un hommage national à Gisèle Halimi. Cette avocate née en Tunisie, très engagée dans le combat féministe, a dénoncé la torture et le viol en Algérie par l'armée française et œuvré pour l'indépendance.

Deux ans et demi après sa mort, le président français prononcera un discours. Au lendemain de la mobilisation contre sa réforme des retraites, il reste ainsi à distance du champ de bataille. Mais des associations féministes et l'un des fils de Mme Halimi l'accusent de « récupération politique » et de vouloir faire « diversion ».

L'association Choisir la cause des femmes, que Gisèle Halimi avait créée avec Simone de Beauvoir, espérait depuis deux ans qu'un hommage national soit rendu à l'avocate. Cependant, ce n'est ni maintenant, ni comme cela qu'il fallait l'organiser, estime Hanane Rebiha, secrétaire nationale de l'association.

« On ne comprend pas pourquoi on a été informés le 2 mars pour un hommage qui survient le 8 mars, explique-t-elle. Pourquoi maintenant ? Ça arrive quand même dans un contexte social houleux, on est en pleine contestation concernant la réforme des retraites, qui pénalise particulièrement les femmes d'ailleurs. Pour nous, ça relève réellement d'une instrumentalisation politique. »

Pas question, donc, de servir de caution féministe à un président dont le bilan en matière de lutte contre les violences faites aux femmes est insuffisant, pointe par ailleurs Zoé Royaux, porte-parole de la Fondation des femmes : « Il y a déjà 29 femmes qui sont mortes depuis le 1er janvier. En 2019, en mars, on était à 27 féminicides. Donc, on peut tout à fait multiplier les mini-réformes, les mini-annonces et les commissions d'inspection ; tant qu'on ne mettra pas le budget nécessaire, ça ne changera pas. »

Pour ces militantes féministes, la meilleure façon d'honorer la mémoire de Gisèle Halimi, c'est de manifester ce mercredi pour les droits des femmes. Du côté de l'Élysée, on dénonce un « combat politique ».

L'Élysée se défend de toute tentative de récupération « Il n'y a ni flou, ni loup ! » Un conseiller d'Emmanuel Macron le répète : la présidence a décidé il y a déjà « plusieurs semaines » d'organiser cet hommage le 8 mars. La réflexion remonterait même à 2021. « Le chef de l'État ne fait aucun lien entre l'actualité et la figure de Gisèle Halimi, c'est hors sujet », balaie l'Élysée. L'entourage du président français préfère se concentrer sur le positif : la présence de Jean-Yves, le fils aîné de la militante féministe, et précise qu'Emmanuel Macron rappellera tous les combats de Gisèle Halimi : contre la torture en Algérie, les droits des femmes et pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Le chef de l'État pourrait préciser ce qu'il veut faire sur l'IVG, l'idée de l'inscrire dans la Constitution est en discussion au Parlement. Gisèle Halimi fera-t-elle un jour son entrée au Panthéon ? Beaucoup de militantes et de politiques le réclament, le dossier traîne. « Ça prend du temps », défend un conseiller qui promet qu'Emmanuel Macron « n'y a pas renoncé ».

