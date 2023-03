France: à Paris, une manifestation féministe dédiée à la lutte pour les retraites

Reportage

Après une journée de forte mobilisation contre la réforme des retraites mardi, c'était ce mercredi 8 mars la grève féministe ! En cette Journée internationale pour les droits des femmes, les organisations féministes et plusieurs syndicats appelaient à une mobilisation pour exiger « l'égalité au travail et dans la vie », et bien sûr, contre la réforme des retraites.

Camionnettes de la CGT, drapeaux de la FSU, cette mobilisation féministe avait quelque chose d'une manifestation syndicale. « J'étais aussi là hier pour la manif' contre la réforme des retraites, explique une participante. Là, c'est la suite, aussi, alors bien sûr, elle se colore aujourd'hui de cette journée du 8 mars. Oui, cette réforme est particulièrement sexiste. »

Une lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et face à une réforme des retraites jugée inéquitable. « Les femmes ont des carrières déjà hachurées, de par des congés maternité, confie une autre participante. Mais également, il y en a qui doivent prendre des congés pour des règles douloureuses, ce qui fait que les femmes n'arrivent pas au même taux plein que les hommes en général. Et par conséquent, cette réforme est d'autant plus inégalitaire pour elle. La question de la femme et de ses droits se pose aussi dans la manifestation contre la réforme des retraites. »

Dans le viseur : le gouvernement, mais aussi le président de la République qui, en 2017, avait assuré que les droits des femmes seraient la grande cause de son quinquennat. « C'est une réforme qui pénalise les femmes. Donc, encore une fois, la grande cause du quinquennat, on ne la voit pas », fustige une manifestante.

Un combat féministe, contre la réforme des retraites, qui anime toutes les générations. « Même à notre âge, ça met très en colère. On se dit "mais c'est normal que les jeunes femmes se mobilisent, que les jeunes filles, qu'elles se réveillent". »

Avec cette grève féministe, les organisations syndicales pourraient avoir réussi un début de convergence des luttes contre la réforme des retraites.

