France: la misère affective n'épargne pas les femmes détenues

Vue partielle de la prison pour femmes de Rennes, dans l'ouest de la France. Cette prison, créée en 1878, est l'unique en France dédiée uniquement aux femmes. AFP - FRANK PERRY

La France héberge la plus grande prison de femmes de toute l’Europe. Le centre pénitentiaire de Rennes, en Bretagne, compte 213 détenues pour longue peine, et 31 en attente de jugement. Les femmes détenues ne représentent que 3,3% de la population carcérale et leur voix se fait rarement entendre. RFI est allée à leur rencontre pour parler de l’enfermement. Est-ce qu'une femme abandonne son corps quand elle est en prison ? Peut-elle avoir une intimité, une sexualité, quand les cellules font 7m2 et que les corps sont surveillés ?