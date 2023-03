Mouvement pour les retraites: le port de Saint-Nazaire est à l'arrêt

Blocage au port de Saint-Nazaire, le 8 mars 2023. © Alexis Bédu / RFI

RFI

Septième journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites et les perturbations continuent. Un tiers des TGV et TER circulent. Le métro parisien reste très perturbé. Les expéditions de carburant sont bloquées en sortie des raffineries, ce qui touche aussi les ports. Ceux du Havre, de Rouen et de Marseille-Fos sont concernés, mais aussi celui de Saint-Nazaire, dans l'ouest du pays.