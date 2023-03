Grosse fissure sur un réacteur: nouvelles incertitudes pour la production nucléaire

EDF est confrontée à une nouvelle difficulté sur son parc nucléaire français après la découverte d'une grosse fissure sur un réacteur de la centrale de Penly, en Normandie. Le phénomène de fissure liée à la « corrosion sous contrainte » - qui a contraint l'électricien à mettre à l'arrêt plus de réacteurs que prévus et à voir sa production nucléaire chuter drastiquement en 2022 - n'est pas complètement nouveau, mais cette fois, le problème est un peu différent.

Première différence de cette nouvelle fissure : sa taille. Il ne s'agit plus d’une « micro » fissure. Sa taille a même atteint une ampleur encore jamais envisagée. Elle s'étend sur 155 millimètres, soit environ le quart de la circonférence de la tuyauterie. Quant à la profondeur, les fissures décelées jusque-là à la centrale Penly étaient de l'ordre de 5 ou 6 millimètres maximum. Cette fois, la profondeur maximale atteint 23 millimètres pour un tuyau d'une épaisseur de 27 millimètres. « On est au-delà de ce qui est acceptable d'un point de vue sûreté », souligne Karine Herviou, directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) dans une interview à l'AFP. Le risque, « c'est une fuite sur le circuit de refroidissement principal du réacteur, c'était ça l'enjeu », ajoute-t-elle avant de tempérer. En cas de fuite, « l'eau de refroidissement va tomber dans le bâtiment du réacteur » et serait de toute façon « faiblement radioactive ». Il n'y aurait donc « pas d'enjeu en termes de rejets à l'extérieur ». Cela reste « des choses à éviter évidemment ».

Réparations non conformes

Autre différence : la raison et la localisation du problème. Cela concerne toujours des circuits d'injection de sécurité - des circuits qui servent à envoyer de l'eau pour refroidir le réacteur en cas d'accident. Mais, cette fissure a été détectée sur une autre portion de ce circuit, sur une zone, qui jusque-là, n'avait pas été considérée comme sensible à la corrosion sous contrainte. Dans le premier dossier des « microfissures », les tuyauteries longues, dotées de plus de soudures, étaient incriminées. Étaient donc essentiellement concernés les réacteurs les plus récents et les plus puissants.

►À écouter : Nucléaire: la sûreté est-elle à la hauteur?

Cette nouvelle fissure semble non pas liée à la géométrie du système, mais à des réparations non conformes au moment de la construction de la centrale. « Il y a eu une approche qui n'est pas acceptable, qui a consisté un peu à forcer les tuyauteries pour les aligner, pour les souder, et il y a eu sur cette soudure des défauts qui ont conduit à une deuxième réparation », a expliqué mercredi 8 mars au Sénat, Bernard Doroszczuk, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

« Réviser sa stratégie »

Dans le cadre des microfissures découvertes en 2021, EDF avait concentré ses vérifications sur 16 des 56 réacteurs, ceux qui étaient considérés sensibles au phénomène de corrosion. Vu que cette nouvelle fissure a été détectée sur une autre zone, et même si l'on ne sait pas encore si le problème de Penly est singulier ou non, l'ASN a sommé EDF de « réviser sa stratégie ». Cela va entraîner la prolongation d'arrêts sur d'autres sites pour étendre les contrôles. Selon l'ASN, il ne devrait pas y avoir d'arrêts massifs.

Il est encore un peu tôt pour savoir quelles seront les conséquences sur la production nucléaire. La crise des microfissures a, elle, contribué à faire chuter la production d'électricité nucléaire à son plus bas niveau historique l'an dernier et par conséquent à creuser les pertes abyssales d'EDF. L'électricien a accusé une perte nette de 17,9 milliards d'euros en 2022.

(Avec AFP)

