Congé menstruel en France: bientôt une proposition de loi, les associations mitigées

Analyse

Alors que l’Espagne est devenue le premier pays d’Europe à instaurer le congé menstruel, la sénatrice française Hélène Conway-Mouret prévoit de déposer prochainement un texte pour mettre en place une mesure similaire en France.

Publicité Lire la suite

Douleurs pénibles, gêne épuisante, crampes débilitantes, mal-être, remarques désagréables… Voici une courte liste de ce que peuvent ressentir les personnes menstruées pendant leur période de règles au travail. En effet, selon une enquête Ifop réalisée en octobre 2022, 53% des salariées ont des menstruations douloureuses, et deux tiers des femmes en activité ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leurs règles au travail. Au moment même où se déroule la semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose, du 6 au 12 mars 2023, une personne menstruée sur dix en France est diagnostiquée avec cette maladie, qui peut générer des souffrances chroniques.

19e Semaine européenne de prévention et d'information sur l'#endométriose du 6 au 12 mars ! 56 événements @EndoFrance à cette occasion ! Plus de 110 sur tout le mois de mars !

Consultez le calendrier https://t.co/coUyU576G6 et venez chercher un ruban jaune ! pic.twitter.com/fxGBzDHYsp — EndoFrance (@Asso_EndoFrance) March 2, 2023

Alors le congé menstruel pourrait-il être une solution pour soulager les femmes ? La sénatrice des Français à l’étranger, Hélène Conway-Mouret, y croit. Directement inspirée par la mesure espagnole adoptée le 16 février 2023, elle compte porter, dans les semaines à venir, une proposition de loi pour donner la possibilité aux personnes menstruées de prendre un à deux jours maximum de congé par mois, en cas de règles douloureuses. Dans ce sens, le maire socialiste de la ville de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, a annoncé, mercredi 8 mars, l’expérimentation prochaine de congés menstruels et d’aménagements du temps de travail pour les agents audoniennes victimes de menstruations éprouvantes.

Je me félicite de voir de plus en plus d’entreprises et de collectivités mettre en place le #congémenstruel.



Il est temps de généraliser cette pratique. C’est le sens de la proposition de loi que je porte avec les @senateursPS.



Pour plus d’infos ➡️ https://t.co/ipTamASC35 https://t.co/V5wGgBqOlx — Hélène Conway-Mouret (@HConwayMouret) March 9, 2023

Au-delà du congé, la mesure vise à permettre de « casser le tabou des règles et de les normaliser », affirme Hélène Conway-Mouret à RFI. L’objectif : « faire en sorte que les femmes incommodées pendant quelques jours puissent avoir la possibilité de rester chez elle et de traiter la douleur, en signalant simplement leur absence à l’employeur », abonde la sénatrice.

La crainte de discriminations exacerbées en entreprise

Dans la proposition de loi d’Hélène Conway-Mouret, pour l’instant toujours en phase d’élaboration, les deux jours de congés seront pris en charge par l’État et la sécurité sociale, à l’image du nouvel arrêt maladie octroyé aux femmes espagnoles. « La façon de penser ce congé est flexible. Il n’y a pas d’obligation, ce n’est pas prescriptif, mais ça deviendrait une possibilité gravée dans le Code du travail. Car tant que ce n’est pas dans la loi, les grandes entreprises n’auront pas forcément ce geste pour les femmes. Une fois inscrit, elles pourront le demander via leurs syndicats ou leur représentation hiérarchique », soutient la sénatrice. Et parmi les personnes concernées, cette mesure semble séduire. Deux tiers des femmes interrogées dans l’étude Ifop d’octobre 2022 se disent favorables au congé menstruel en entreprise.

Une dizaine d’entreprises françaises ont d’ailleurs déjà sauté le pas. C’est le cas de la société coopérative La Collective, pionnière en la matière, qui a instauré un congé menstruel pour ses salariées en 2021, suivie en 2022 par l’entreprise de mobilier Louis Design ou encore Critizr, spécialiste de la gestion des interactions clients. Toutefois, la même enquête Ifop montre que 82% des salariées redoutent que ce congé ne devienne un frein à l’embauche. Une crainte que partage nombre d’associations. « Si les personnes menstruées prennent un congé menstruel parce qu’elles sont en souffrance, ça peut devenir un objet de discrimination ou un ralentissement de leur carrière professionnelle », assure Yasmine Candau, présidente de l’association EndoFrance.

Dans l’ensemble, les ONG félicitent l’intention de cette pratique. Mais pour Gaëlle Baldassari, créatrice du mouvement « Kiffe ton cycle », ce congé peut facilement générer des inégalités au travail. « Avec le congé menstruel, on dit aux employeurs : "à partir du moment où vous employez quelqu’un qui a un utérus vous prenez le risque qu’elle actionne un congé spécial". Mais pourquoi considérer différemment le fait d’avoir des règles douloureuses du fait de souffrir de n’importe quelle autre pathologie ? », assène-t-elle, avant d’ajouter : « Dans les entreprises, est-ce qu’on va continuer à promouvoir les femmes qui auront recours au congé menstruel ? »

Un congé potentiellement peu utilisé dans la pratique

Une stigmatisation contre laquelle Hélène Conway-Mouret souhaite justement lutter avec cette loi. « On ne singularise pas les menstruations. Au contraire, c’est une façon d’en parler plus librement au sein de l’entreprise, de rendre le sujet normal et acceptable », justifie-t-elle. Aline Bœuf, assistante-doctorante au département de sociologie de l’université de Genève, admet pour sa part qu'il s'agit d'une « opportunité d’offrir du temps aux personnes qui ont des douleurs intolérables de prendre le temps de se soigner ».

Mais selon la sociologue, cette réponse n’est pas en accord avec la réalité de l’expérience vécue par les femmes au travail. « Même si on crée ce congé menstruel, les personnes sous pressions ou dans des contrats précaires vont-elles réellement le demander, alors qu’elles n’ont aucune assurance d’être rembauchées derrière ? », interroge l’autrice du mémoire Vivre son cycle menstruel dans le monde professionnel.

D’autant plus qu’à l’étranger, les pays qui ont déjà adopté ce congé menstruel l’appliquent très rarement dans les faits. Au Japon, ce droit existe depuis 1947, sans limite de jours mais sans prise en charge par l’État. Sauf qu’en 2017, seules 0,9% des femmes y avaient recours, selon CNN. Même constat en Indonésie, où le congé menstruel est soumis au bon vouloir des employeurs. Résultat : dans la pratique, bon nombre choisissent d’ignorer la loi qui remonte à 2003.

S’ajoute à cela le risque de s’exposer à plus de remarques désobligeantes de la part de supérieurs ou de collègues, et d’étaler une partie de son intimité. Aussi, Gaëlle Baldassari pointe du doigt l’effet du congé menstruel sur les personnes transgenres, qui seraient contraintes à faire un coming-out forcé pour justifier leur absence, alors qu’avec « un simple arrêt maladie, la question ne se pose pas et le secret médical reste respecté », martèle-t-elle.

« Seul, un congé menstruel n’est pas suffisant »

D’après Gaëlle Baldassari, le congé menstruel pourrait être même contre-productif. « Seul, il ne crée pas les conditions pour résoudre le problème. Il veut simplement dire qu’il est normal qu’une partie de la population souffre suffisamment pour ne pas être capable de se rendre au travail », s’indigne la créatrice de Kiffe ton cycle. Alors que comme l’appuie Yasmine Candau, une douleur qui oblige à rester chez soi n’a rien d’anodin. « Si une personne menstruée qui souffre pendant ses règles sait que de toute façon, elle détient deux jours tous les mois pour prendre soin d’elle, sans chercher plus loin la cause de ses douleurs, ça risque d’étendre le délai de son diagnostic. Alors que l’endométriose subit déjà sept ans d’errance médicale en moyenne... »

C’est pour cela que pour la présidente d’EndoFrance, il est impératif d’accompagner ce congé menstruel d’une médecine du travail formée et qualifiée sur la question, qui pourra orienter la personne vers des informations appropriées et un diagnostic adéquat. Ainsi que de mesures simples à prendre dans l’entreprise, comme le fait de mettre à disposition une salle de repos avec un micro-onde et des bouillottes. « Quand on souffre de ses règles, la douleur peut arriver en crise, ponctuellement. On ne peut pas forcément le prévoir le matin. S’il y a un endroit dédié à ce moment de souffrance dans l’entreprise, ça peut déjà être une avancée », poursuit Yasmine Candau.

Besoin d'un « Grenelle des règles »

D’après Aline Bœuf, il existe d’autres projets complémentaires à intégrer avec le congé menstruel, comme le fait d’adapter les infrastructures aux besoins des personnes menstruées. Par exemple, en veillant à ce qu’un lavabo soit accessible pour nettoyer sa cup ou sa culotte menstruelle dans les toilettes de l’entreprise. Ou en proposant la distribution gratuite de produits hygiéniques pour pallier les imprévus.

Ainsi, la sociologue applaudit « l’énorme avancée » de rembourser les protections réutilisables en pharmacie pour les moins de 25 ans, comme annoncée le 6 mars 2023 par la Première ministre Elisabeth Borne. Mais remboursement ne signifie pas gratuité. « La mesure ne règle pas la question du besoin spontané de protections hygiéniques ou le fait que tout le monde n’a pas les finances pour payer des produits réutilisables, souvent très onéreux. En plus, ces protections réutilisables sont peu adaptées aux sans-abri, aux personnes qui n’ont pas accès à l’eau courante, au savon… », rapporte Aline Bœuf.

Yasmine Candau, Gaëlle Baldassari et Aline Bœuf s’accordent toutes trois à le penser : la solution du congé menstruel devrait être un chapitre d’un « projet de société plus large autour de la santé menstruelle ». Gaëlle Baldassari milite ainsi pour des états généraux, une sorte de « Grenelle des règles », qui regrouperait autour d’une même table les entreprises, l’État, le ministère de la Santé, du Travail, de l’Éducation, et les professionnels de santé au sens large. Parmi les leviers fondamentaux : plus de sensibilisation, d’information, d’éducation et de moyens alloués à la recherche médicale sur ce sujet. « Il faut avant tout repenser la formation des médecins du travail, des enseignants, le nombre d’heures allouées à la santé sexuelle, et la prévention qui est faite sur les douleurs menstruelles », renchérit Aline Bœuf.

En réponse, si la sénatrice Hélène Conway-Mouret reconnaît que le congé menstruel ne « va pas résoudre tous les problèmes de long-terme », il demeure, pour elle, nécessaire pour déclencher un changement culturel. « Les femmes ne devraient pas avoir honte de souffrir. Une telle mesure est un petit pas pour leur bien-être au travail, mais un grand pas dans le débat plus global que nous devons avoir autour de ce changement de mœurs », estime-t-elle.

Face à toutes ces réserves, Hélène Conway-Mouret affirme s’être entretenue avec des professionnels de santé et des associations spécialisées pour « prendre en compte leurs recommandations et réajuster le texte final ». Malgré ses réticences, Yasmine Candau salue une initiative qui reste, selon elle, incomplète et imparfaite, mais qui démontre tout de même une vraie volonté d’agir dans la lutte contre les douleurs menstruelles.

► À écouter aussi : Priorité Santé – Journée internationale des droits des femmes: écouter les patientes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne