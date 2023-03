France: contre la réforme des retraites, les organisations de jeunesse aussi dans la rue

Les organisations étudiantes et de jeunesse appelaient à une journée d'action dans la rue et dans leurs établissements, jeudi 9 mars 2023, contre la réforme des retraites. AFP - THOMAS SAMSON

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À l’initiative de plusieurs organisations, dont des syndicats étudiants (Unef, Alternative et Fage), de la Voix Lycéenne ou d’organisations politiques (Jeunes socialistes, Jeunes insoumis, Jeunes écologistes…) une « Journée d’action et de mobilisation de la jeunesse » s'est déroulée jeudi 9 mars pour « dénoncer et mettre en lumière l’impact de la réforme sur les jeunes.