Réforme des retraites: Emmanuel Macron répond aux syndicats mais ne bouge pas

Emmanuel Macron, le 28 février 2023. REUTERS - STEPHANE MAHE

RFI

Après la forte mobilisation du 7 mars contre la réforme des retraites, les syndicats ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander une rencontre. Dans la dernière ligne droite de l'examen du texte au Parlement et avant les prochains appels à la grève et la manifestation, les 11 et 15 mars, ils veulent mettre Emmanuel Macron sous pression.